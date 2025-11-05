Juan Carlos I ya está en Sanxenxo (Pontevedra) con el revuelo por la publicación de sus memorias de fondo

Juan Carlos I ha llegado este miércoles a Galicia para participar en una regata en Sanxenxo el fin de semana. El emérito ha aterrizado en el aeropuerto de Vigo alrededor de las 12:30 horas y ha bajado del avión con paso ligero y tras hablar con el personal en la pista, se ha subido al coche que lo esperaba.

Después de comer en un restaurante de O Grove, el D'Berto, donde se le ha visto en otras ocasiones, el ex monarca ha llegado a las 17:30 horas a casa de su amigo Pedro Campos.

Esta visita está marcada por la reciente publicación de sus memorias en Francia bajo el título Reconciliación, en las que repasa "en detalle" tanto su vida privada como pública y que han causado un gran revuelo social y mediático.

De hecho, multitud de periodistas se han apostado en las inmediaciones de la vivienda de Campos para captar las primeras palabras del monarca tras la publicación de la obra, que no estará disponible en España hasta diciembre.

El emérito prolongará su estancia en Sanxenxo hasta el fin de semana para participar, si la meteorología lo permite, en una regata.