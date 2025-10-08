Delfines Ladeira y Ladiña.

Delfines Ladeira y Ladiña. CEMMA

O Salnés

Piden que no se moleste a dos delfines solitarios que se encuentra en la ría de Arousa (Pontevedra)

La Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma) ha hecho un llamamiento para que "se mantenga el máximo respeto y evitar acercarse"

Estos dos delfines, una hembra adulta y su cría, fueron detectados en mayo de 2024 en el puerto de A Guarda. Posteriormente, se desplazaron a Baiona antes de asentarse en la ría de Arousa.

Estos dos ejemplares salvajes, llamados Ladeira y Ladiña, llevan ya casi año y medio viviendo solas, por lo que Cemma solicita que "se mantenga el máximo respeto y evitar acercarse".

Pide especial cuidado a pescadores, navegantes o nadadores en los momentos en los que la hembra adulta se encuentra parada a descansar durante largos periodos, lo que achacan a algún tipo de enfermedad, para que no se presione al animal.