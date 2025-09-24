Detenciones y registros en O Salnés (Pontevedra) vinculados con los 3.500 kilos de cocaína de A Pobra

Personal de la Policía Nacional trabaja en un operativo, a 24 de septiembre de 2025, en Pontevedra. Elena Fernández - Europa Press

La DEA de Estados Unidos y agentes de la Policía Nacional han colaborado este miércoles en un operativo con detenciones y registros en la comarca de O Salnés (Pontevedra) vinculados con el alijo de 3.500 kilos de cocaína incautado hace 10 días en A Pobra do Caramiñal (A Coruña).

Según fuentes consultadas por Europa Press, hay varias personas detenidas que se sumarán a las tres ya arrestadas en el municipio coruñés. Además, han informado de que se está registrando un taller de embarcaciones en Tragove, en Cambados, vinculado con una empresa de alquileres náuticos de Sanxenxo.

Las primeras detenciones se produjeron el sábado 14 de septiembre cuando se arrestó a tres hombres de nacionalidad colombiana tras el hallazgo de la droga, que llegó a las costas gallegas en un narcosubmarino. La titular del Tribunal de Instancia de Muros ya decretó el pasado martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para los tres detenidos.

Fueron agentes del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) Galicia los que interceptaron la sustancia estupefaciente después de que se cayera del vehículo que la transportaba a raíz de un operativo policial. Fueron en ese momento en torno a los mil kilos localizados.

El hallazgo del segundo alijo se produjo tras la información proporcionada por la Policía Nacional. Agentes municipales realizaron una inspección perimetral por las zonas en las que podría encontrarse y, finalmente, la hallaron.