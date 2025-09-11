Absuelto un conductor de bus escolar acusado de abusar de cuatro menores en Vilagarcía (Pontevedra)

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha absuelto a un conductor de autobús escolar acusado de cometer abusos sexuales sobre cuatro chicas, menores de edad, por falta de pruebas.

Según la sentencia, el tribunal considera los testimonios de las denunciantes "imprecisos" y los hechos relatados "improbables".

Los hechos denunciados habrían ocurrido en marzo de 2021, y según el relato de las jóvenes, el hombre les acarició los muslos cuando entraban en el bus y se sentó al lado de ellas en alguna ocasión.

Pero el tribunal señala que ningún usuario de los que estaban allí presentes, ni la cuidadora que siempre los acompañaba, corroboran sus declaraciones. Además, añade que las restricciones por Covid vigentes en ese momento y la duración tan corta de la operación subida al vehículo ponen en entredicho los hechos denunciados.

Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).