Matricidio en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra): mata a su madre y se precipita desde un tercer piso

La Policía Nacional investiga como un posible caso de matricidio la muerte violenta de una mujer en Vilagarcía de Arousa, después de que su hijo se precipitase desde un tercer piso.

Según fuentes consultadas por Europa Press, el suceso se ha producido sobre las 18:30 horas de este viernes en un edificio de la calle Duque de Rivas.

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha indicado que la investigación apunta a que un joven de 22 años atacó a su madre, de 61 años, que fue encontrada boca abajo y "entre abundante sangre".

El joven ha sido trasladado con lesiones muy graves al Hospital do Salnés, donde se encuentra ingresado custodiado por la Policía Nacional y en estado crítico.

Losada ha señalado que, a expensas del resultado final de las investigaciones que se encuentran en una fase muy inicial, se puede apuntar "con toda la prudencia" a que no hay participación de más personas en este suceso.

Hasta el punto se desplazaron la Policía Nacional y Local, así como los profesionales sanitarios que atendieron al varón.