Bandera roja en la playa de Montalvo ante la presencia de carabelas portuguesas en Sanxenxo (Pontevedra)

Sanxenxo (Pontevedra) iza la bandera roja en la playa de Montalvo por la llegada de carabelas portuguesas. Además, se mantiene la amarilla en Canelas, donde ya se había izado en días anteriores, por la presencia de restos.

Así lo ha informado el Concello de Sanxenxo, que durante toda la semana anterior estuvo avisando de la presencia de esta especie de medusa marina en sus arenales.

Precisamente, durante el fin de semana, la bandera amarilla llegó a estar izada en hasta seis playas (Major, Pragueira, Bascuas, Paxariñas, Canelas y Montalvo), a donde seguían llegando restos de carabelas muertas.

Así, esta misma situación se mantiene este lunes en Canelas y se agrava en Montalvo. Allí, como recoge Europa Press, ondea la bandera roja al detectar la nueva llegada de ejemplares vivos.