Arde una vivienda unifamiliar en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

Una vivienda unifamiliar se ha incendiado este lunes en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). El 112 Galicia ha informado que no hay que lamentar daños personales.

Según ha recogido Europa Press, los bomberos aún trabajan para apagar las llamas de este inmueble, situado en la calle Escardia, en Area Longa. Los servicios de emergencia han confirmado aún así que el incendio está controlado.

Las mismas fuentes apuntan a que el origen podría estar en una estufa. Por el momento, han colapsado la cubierta y la planta de entreviviendas.

En el operativo participan la Policía Nacional, la Policía Local, los Bomberos de Vilagarcía de Arousa, Protección Civil y fue puesto en preaviso el 061, si bien finalmente no ha sido necesaria su intervención al no haber heridos.