Bandera amarilla en playas de Sanxenxo (Pontevedra) ante la presencia de carabelas portuguesas

Las playas afectadas son Major, Pragueira, Bascuas, Paxariñas y Canelas

La presencia de carabelas portuguesas ha obligado este sábado a izar, por precaución, la bandera amarilla en diferentes arenales del municipio pontevedrés de Sanxenxo.

Panorámica de Sanxenxo (Pontevedra)

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, las playas afectadas son Major, Pragueira, Bascuas, Paxariñas y Canelas.

Asimismo, los socorristas retiraron los restos de las carabelas portuguesas que llegaron a las playas y procedieron a avisar a los bañistas.