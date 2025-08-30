Bandera amarilla en playas de Sanxenxo (Pontevedra) ante la presencia de carabelas portuguesas

La presencia de carabelas portuguesas ha obligado este sábado a izar, por precaución, la bandera amarilla en diferentes arenales del municipio pontevedrés de Sanxenxo.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, las playas afectadas son Major, Pragueira, Bascuas, Paxariñas y Canelas.

Asimismo, los socorristas retiraron los restos de las carabelas portuguesas que llegaron a las playas y procedieron a avisar a los bañistas.