Salvamento Marítimo rescata frente a O Grove (Pontevedra) a una mujer que navegaba en un kayak

Una embarcación de emergencias ha rescatado este miércoles a una mujer que navegaba en un kayak frente a la costa de O Grove (Pontevedra) y no lograba regresar a tierra.

Tal y como ha informado Salvamento Marítimo, los hechos han sucedido a última hora de la tarde. Al parecer, la mujer se encontraba en apuros lejos de la costa frente a la playa de Raeiros y no conseguía volver a tierra por sus propios medios.

A última hora de la tarde de ayer, una mujer en kayak estaba en apuros en playa Raeiros, en O Grove. Estaba lejos de costa y no podía regresar a tierra por sus propios medios. Tras recibirse la llamada de un alertante, desde CCS Fisterra se movilizó la embarcación LS Hermes de… pic.twitter.com/6NjqMkkGx3 — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) August 14, 2025

Así, tras recibir la llamada de un alertante, desde el Centro de Coordinación de Salvamento en Fisterra se movilizó la embarcación LS Hermes de Cruz Roja, que localizó el kayak y trasladó a la mujer al puerto de San Vicente.