Abren las inscripciones para las rutas gratuitas en kayak y pádel surf por las Rías Baixas

Abren las inscripciones para las rutas gratuitas en kayak y pádel surf por las Rías Baixas

O Salnés

Salvamento Marítimo rescata frente a O Grove (Pontevedra) a una mujer que navegaba en un kayak

La mujer no lograba regresar a tierra por sus propios medios

Podría interesarte: Extinguido el incendio industrial en una nave de Vilagarcía (Pontevedra) iniciado el sábado

Publicada

Una embarcación de emergencias ha rescatado este miércoles a una mujer que navegaba en un kayak frente a la costa de O Grove (Pontevedra) y no lograba regresar a tierra.

Recreaciones de la Fiesta Corsaria. Foto: Concello de Marín

Tal y como ha informado Salvamento Marítimo, los hechos han sucedido a última hora de la tarde. Al parecer, la mujer se encontraba en apuros lejos de la costa frente a la playa de Raeiros y no conseguía volver a tierra por sus propios medios.

Así, tras recibir la llamada de un alertante, desde el Centro de Coordinación de Salvamento en Fisterra se movilizó la embarcación LS Hermes de Cruz Roja, que localizó el kayak y trasladó a la mujer al puerto de San Vicente.