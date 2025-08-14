Extinguido el incendio industrial en una nave de Vilagarcía (Pontevedra) iniciado el sábado

Equipos de emergencias y vecinos, a 6 de agosto de 2025, en Rianxo, A Coruña, Galicia (España) César Arxina - Europa Press

El incendio industrial que afectaba a una nave de Impex Europa, fabricante de raticidas como Ratibrom, en el municipio de Vilagarcía (Pontevedra) desde el pasado sábado quedó extinguido en la tarde del miércoles.

De tal forma, la Xunta desactivó a las 18:00 horas del 13 de agosto el Plan Territorial de Emergencias de Galicia (Platerga) tras la extinción, como recoge Europa Press.

Este incendio llevó a desalojar a vecinos -ya volvieron todos a sus casas- y se necesitaron varios días para su apagado por completo y sin humo.

La nave llegó a colapsar por completo, lo que complicó las labores del equipo de extinción, aunque finalmente se pudo dar por sofocado el incendio.

Este miércoles también se levantó la evacuación de las dos viviendas que quedaban por realojar, de manera que todos los evacuados ya han podido volver a sus casas.