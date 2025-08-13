El PP de Vilagarcía (Pontevedra) exige al Concello que refuerce el operativo para la Fiesta del Agua

El Partido Popular de Vilagarcía exige al gobierno local que adopte todas las medidas necesarias para garantizar la atención sanitaria y la seguridad de vecinos y visitantes durante la celebración de San Roque.

En este sentido, han criticado que el ejecutivo de Alberto Varela intente culpar a la Xunta de Galicia y que no escuche las advertencias de los técnicos de emergencias y de la Policía Nacional. "No es una crítica política. Son los profesionales sanitarios y de seguridad quienes han advertido de que el operativo diseñado por el Concello es insuficiente para un evento multitudinario como la Festa da Auga", insisten.

Además, los populares recordaron que los equipos de emergencias ya anunciaron un refuerzo de efectivos durante la noche del día 15 y la mañana del 16, duplicando toda su plantilla, tanto en el ambulatorio de San Roque como en el hospital comarcal del Salnés. Sin embargo, desde el partido de la oposición no lo consideran suficiente y exigen que "la ambulancia medicalizada esté disponible en el Hospital do Salnés durante la noche del 15 y el día 16 de agosto".