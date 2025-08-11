Incendio fábrica Vilagarcía (Pontevedra): los vecinos de dos viviendas afectas siguen sin poder volver

Los vecinos de las viviendas desalojadas debido al incendio de una fábrica en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) han podido volver a sus casas de forma generalizada, a excepción de dos casos.

Según informa el Concello de Vilagarcía en un comunicado, estas dos viviendas "son las más expuestas al viento" al encontrarse más cerca de la nave del conocido fabricante de raticidas, Ratibrom -número 4 y 6 de la calle de A Bouza-, que traslada el humo existente.

Esta mañana de lunes, el Concello explicaba que técnicos procedían a hacer inspecciones en nueve de las 15 viviendas afectadas todavía pendientes de levantar las restricciones de acceso, de las cuales siete han obtenido autorización para volver a ser habitadas.

En la jornada del martes, 12 de agosto, los servicios de Emerxencias harán nuevas mediciones en estas viviendas mientras se trabaja para acabar totalmente con el incendio. No obstante, las familias que han podido volver deben mantener las puertas y ventanas cerradas, así como usar mascarillas. Si bien el incendio está controlado, "siguen desprendiéndose humos y gases".

El gobierno municipal también prevé que se pueda desactivar el operativo que estuvo a nivel 1 en el Plan Territorial de Emerxencias de Galicia (Platerga) desde el inicio del accidente.

Finalmente, el Concello de Vilagarcía traslada a los empresarios y trabajadores de Impex su "solidaridad y apoyo", con "la seguridad de que sabrán recuperar pronto de esta desgracia para continuar siendo una de las empresas referentes del tejido económico del municipio".