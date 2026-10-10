El terremoto de Panamá causa importantes daños a emigrantes gallegos: "Están asustados"

El terremoto de magnitud 7,6 registrado este viernes en Panamá ha dejado importantes daños materiales entre los emigrantes gallegos procedentes de Boborás (Ourense), uno de los municipios con mayor vinculación con el país centroamericano. Aunque no constan víctimas mortales ni heridos entre los vecinos de origen gallego, el seísmo ha afectado a numerosas propiedades y negocios.

La alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, ha explicado en declaraciones a Europa Press que los afectados han sufrido "muchos daños" en sus propiedades, entre ellas establecimientos hoteleros y mueblerías. La regidora ha señalado que los vecinos se encuentran "asustados", especialmente después de registrarse nuevas réplicas durante la mañana de este sábado.

"Estaban con miedo de que pasase lo mismo", ha reconocido Torres, en referencia a los terremotos registrados en Venezuela el pasado mes de junio. Pese a la preocupación, la alcaldesa ha podido comprobar que los vecinos con los que ha contactado se encuentran bien.

Un municipio especialmente vinculado a Panamá

Según los datos facilitados por la regidora, unos 3.000 de los 4.500 gallegos residentes en Panamá, incluidos sus descendientes, proceden de Boborás. Muchos mantienen vínculos con ambos países y alternan su residencia entre Galicia y Centroamérica.

El terremoto, registrado el viernes cerca de la localidad panameña de Pitaloza Arriba, estuvo acompañado de varias réplicas y provocó la activación de una alerta por tsunami, posteriormente desactivada.