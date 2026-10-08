La Xunta lanza un programa para mejorar la integración del alumnado extranjero en colegios gallegos. Xunta de Galicia

La Xunta lanza un programa para mejorar la integración del alumnado extranjero en colegios gallegos

La Consellería de Educación ha abierto la primera convocatoria de Medrando entre culturas, un programa piloto dirigido a mejorar la inclusión del alumnado extranjero en los centros educativos gallegos. Los colegios e institutos públicos interesados podrán presentar sus proyectos hasta el 23 de octubre y Educación seleccionará las 40 propuestas mejor valoradas.

La iniciativa busca eliminar barreras culturales y fomentar la participación del alumnado y sus familias, en un contexto de crecimiento de los estudiantes de origen extranjero en Galicia: han pasado de representar el 2,6% del alumnado hace una década a cerca del 7% en la actualidad.

La directora general de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, presentó el programa durante una visita al Colegio Plurilingüe O Pombal, en Vigo.

Aulas de acogida para alumnos que llegan con el curso empezado

Educación también pondrá en marcha un programa piloto de aulas de acogida para alumnado de incorporación tardía a Secundaria. Estarán dirigidas especialmente a estudiantes procedentes de otros países que lleguen una vez iniciado el curso y presenten dificultades importantes con el idioma o retraso en los aprendizajes.

Estas aulas ofrecerán apoyo temporal e intensivo en competencias lingüísticas y materias fundamentales con el objetivo de facilitar su incorporación progresiva a las clases ordinarias