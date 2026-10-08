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La Xunta lanza un programa para mejorar la integración del alumnado extranjero en colegios gallegos
Educación seleccionará 40 centros para desarrollar proyectos de inclusión y prepara aulas de acogida para estudiantes que se incorporen tarde a Secundaria
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La Consellería de Educación ha abierto la primera convocatoria de Medrando entre culturas, un programa piloto dirigido a mejorar la inclusión del alumnado extranjero en los centros educativos gallegos. Los colegios e institutos públicos interesados podrán presentar sus proyectos hasta el 23 de octubre y Educación seleccionará las 40 propuestas mejor valoradas.
La iniciativa busca eliminar barreras culturales y fomentar la participación del alumnado y sus familias, en un contexto de crecimiento de los estudiantes de origen extranjero en Galicia: han pasado de representar el 2,6% del alumnado hace una década a cerca del 7% en la actualidad.
La directora general de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, presentó el programa durante una visita al Colegio Plurilingüe O Pombal, en Vigo.
Aulas de acogida para alumnos que llegan con el curso empezado
Educación también pondrá en marcha un programa piloto de aulas de acogida para alumnado de incorporación tardía a Secundaria. Estarán dirigidas especialmente a estudiantes procedentes de otros países que lleguen una vez iniciado el curso y presenten dificultades importantes con el idioma o retraso en los aprendizajes.
Estas aulas ofrecerán apoyo temporal e intensivo en competencias lingüísticas y materias fundamentales con el objetivo de facilitar su incorporación progresiva a las clases ordinarias