Villa de Pitanxo: La Audiencia Nacional envía a juicio al capitán y a dos directivos de la armadora

Imagen del acto del descubrimiento de una placa en el Paseo Marítimo Alcalde Blanco con los nombres de los fallecidos en el naufragio del Villa de Pitanxo. Gustavo de la Paz - Europa Press.

La Audiencia Nacional ha acordado abrir juicio oral contra dos responsables de Pesquerías Nores Marín y el capitán del Villa de Pitanxo, Juan Enrique Padín, por el naufragio del pesquero gallego que provocó la muerte de 21 tripulantes en febrero de 2022 frente a las costas de Terranova, en Canadá.

En un auto dictado este jueves, el juez instructor, Ismael Moreno, atribuye a los tres acusados presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones imprudentes, en concurso ideal con un delito contra los derechos de los trabajadores.

La resolución señala como responsable civil subsidiaria a Pesquerías Nores Marín y como responsable civil directa a la aseguradora British Marine Luxembourg.

El magistrado requiere a los acusados el depósito de una fianza de 44 millones de euros para garantizar las posibles responsabilidades económicas derivadas del proceso. La armadora deberá responder solidariamente por la misma cantidad, al igual que la entidad aseguradora.

Los tres acusados y el representante legal de Pesquerías Nores están citados el próximo 28 de julio para recibir formalmente el auto de apertura de juicio oral.