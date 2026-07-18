Ana Méndez será la candidata del PP a la alcaldía de Ourense

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto de presentación de los candidatos a las capitales de provincia para las elecciones municipales de 2027, en Santiago de Compostela César Arxina /EP

Los candidatos del PP para la Alcaldía de las siete ciudades gallegas han lanzado sus candidaturas este sábado con la pretensión de un "cambio" y mostrar "otras formas de gobernar" allí donde no lo hacen -solo ostentan los bastones de mando de Ferrol y Lugo-. Además, han reivindicado a sus equipos por el trabajo realizado.

Lo han hecho en un acto multitudinario que ha reunido a los alcaldables 'populares' de todas las capitales de provincia españolas en Santiago de Compostela, elegida como "inicio de nuevos caminos". En total, Europa Press informa de que han sido 54 representantes municipales, que han intervenido por orden alfabético con un minuto por persona. El evento ha estado acompañado por el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, y el del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, al que los candidatos le han mostrado su confianza de cara a las generales.

Galicia ha sido el único territorio que ha presentado a los candidatos de todas sus ciudades al jugar en casa. La mayoría de ellos repiten, con dos excepciones: Luisa Sánchez, que asumió la presidencia del PP de Vigo a inicios de 2025, concurrirá por la ciudad olívica; y Ana Méndez lo hará por Ourense, que ha sido la mayor incógnita hasta el viernes.

Ana Méndez, que anunció su candidatura el viernes, ha mostrado "muchísima humildad, ilusión y orgullo", la misma que le trasladan los presidentes provincial, autonómico y nacional. "Se lo vamos a transmitir a todos los ciudadanos de Ourense porque vamos a cambiar el espectáculo y la improvisación por trabajo y por resultados", ha garantizado.

El alcaldable por Pontevedra, Rafa Domínguez, se ha presentado como "el próximo alcalde de Pontevedra" en el arranque de su intervención. En este sentido, ha asegurado que será un "alcalde para todos", para las parroquias "olvidadas", que "apueste por los servicios sociales" y de una ciudad "limpia y ordenada" y "donde se pueda conducir".

Por último, Luisa Sánchez, que se estrenará como candidata en Vigo, ha arrancado con un chascarrillo por su apellido, que comparte con el del presidente del Gobierno. "Hay un colesterol bueno y un colesterol malo", ha bromeado. De cara a las elecciones, ha garantizado que puede ofrecer "un cambio de ciclo" y un plan "que desarrolle todo el potencial que tiene Vigo".