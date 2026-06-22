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Un fuego interrumpe durante casi una hora la conexión de trenes entre Madrid y Galicia
El punto concreto de la incidencia se localizó entre Taboadela y Ourense y, según informó ADIF, por lo anterior, la circulación de trenes de Alta Velocidad que unen la comunidad gallega con la capital estatal se vio afectada
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Nueva incidencia en las vías ferroviarias gallegas en las últimas horas. La circulación de convoyes se vio afectada entre Taboadela y Ourense por un fuego próximo a las vías.
Según informó ADIF y recogió Europa Press, la incidencia afectó a la circulación de trenes de alta velocidad entre los puntos citados, perjudicando, por tanto, a los trenes que conectan Madrid con Galicia.
Las mismas fuentes quisieron precisar que el foco no tuvo nada que ver con la explotación ferroviaria.
La circulación ha estado interrumpida algo menos de una hora, y en estos momentos se ha recuperado ya la normalidad.