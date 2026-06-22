Un fuego interrumpe durante casi una hora la conexión de trenes entre Madrid y Galicia

Nueva incidencia en las vías ferroviarias gallegas en las últimas horas. La circulación de convoyes se vio afectada entre Taboadela y Ourense por un fuego próximo a las vías.

Según informó ADIF y recogió Europa Press, la incidencia afectó a la circulación de trenes de alta velocidad entre los puntos citados, perjudicando, por tanto, a los trenes que conectan Madrid con Galicia.

Las mismas fuentes quisieron precisar que el foco no tuvo nada que ver con la explotación ferroviaria.

La circulación ha estado interrumpida algo menos de una hora, y en estos momentos se ha recuperado ya la normalidad.