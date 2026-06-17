Así serán las playas "inclusivas" de Galicia: Con refugios climáticos y sin barreras arquitectónicas

Tres son las playas seleccionadas para el proyecto de la Consellería de Medio Ambiente de playas inclusivas: Se trata de la playa de Ladeira, en Baiona; la de O Cruceiro, en O Porto do Son; y la de Area, en Viveiro.

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, firmó los preceptivos convenios de colaboración con los alcaldes de Baiona, Jesús Vázquez Almuíña; O Porto do Son, José Luis Oujo; y Viveiro, María Carmen Gueimunde, para iniciar el plan piloto.

Esta iniciativa, según explicó la conselleira y recogió Europa Press, consistirá en la instalación de refugios climáticos sostenibles con el objetivo de que sirvan de refugio a las personas con problemas de movilidad en caso de que se den condiciones meteorológicas adversas.

Las estructuras, que estarán instaladas en julio, tendrán acceso sin barreras arquitectónicas, espacios amplios que permitirán la movilidad de usuarios en silla de ruedas, señalización táctil y visual adaptada, zonas de descanso accesibles y elementos que favorezcan la orientación y la seguridad.

"Con esta actuación se avanza en la creación de entornos más inclusivos y adaptados a las necesidades de la ciudadanía, promoviendo la igualdad de oportunidades en el uso del espacio público", señaló la conselleira.