Confirmado: las temperaturas vuelven a subir en Galicia con casi 40 ºC el fin de semana en estas zonas

El calor parece que llega para quedarse. Tras un breve respiro térmico, las temperaturas volverán a subir en toda Galicia durante la recta final de la semana. De hecho, en algunas zonas del sur de la comunidad los termómetros podrían rozar los 40 ºC.

El inicio oficial de la temporada estival 2026 estará marcado por la llegada de una dorsal que podría favorecer el aumento significativo de las temperaturas en la Península Ibérica, incluida también la región gallega.

¿Llega la primera ola de calor del verano?

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), durante los próximos días se registrarán diferencias térmicas significativas entre las zonas costeras y el interior de Galicia. No obstante, de cara al fin de semana se espera un ascenso generalizado de las temperaturas.

Ourense volverá a situarse, una vez más, como el punto más cálido de la comunidad. Los termómetros superarán los 35 ºC el fin de semana y, el domingo, podrían acercarse incluso a los 40 ºC, en una jornada especialmente calurosa que coincidirá con el inicio oficial del verano.

Lugo también será otro de los puntos más calurosos de Galicia y, coincidiendo con la celebración anual del Arde Lucus, alcanzará valores de hasta 37 ºC durante la jornada del domingo.

Por su parte, las ciudades costeras, como A Coruña y Vigo, registrarán un ascenso de las temperaturas, aunque de forma más moderada, con máximas previstas de 27 y 29 grados, respectivamente.

Este episodio de calor, según la previsión de la Aemet, podría prolongarse durante la próxima semana. De hecho, ya se apunta a que podría tratarse de la primera ola de calor del verano, debido al notable incremento de las temperaturas.

Alerta naranja por tormentas

De forma paralela a esta inminente subida de temperaturas, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta naranja por lluvia acumulada de hasta 30 mm en 1 hora en las montañas de Lugo y Ourense, así como en el sur de la provincia lucense.

17/06 11:12 AVISOS HOY | España: temperaturas máximas, tormentas y lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/Znq3PE35BG — AEMET (@AEMET_Esp) June 17, 2026

A esta situación se suma otra alerta amarilla por tormentas, que podrían venir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y episodios de granizo. Ambos avisos permanecerán activos durante buena parte de la jornada de este miércoles, 17 de junio, entre las 13:00 y las 23:59 horas.

Debido a la alerta, la Comisión Escolar ha decidido suspender las actividades escolares en el exterior ya para este miércoles entre las 13:00 y las 00:00 horas en los más de 40 municipios gallegos afectados por la alerta.

Además, la Secretaría Xeral para o Deporte también ha acordado la suspensión este próximo jueves de la actividad deportiva federada y del programa Xogade en el interior, excepto los deportes náuticos y acuáticos federados, en las zonas afectadas por la alerta.