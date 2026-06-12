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Pontevedra sale de la alerta roja por calor, pero mantiene el aviso naranja este sábado
Las zonas isoclimáticas del interior de la provincia de A Coruña también se mantendrán en alerta naranja
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La Xunta de Galicia rebajará este sábado, 13 de junio, el nivel rojo de alerta por altas temperaturas en el interior de la provincia de Pontevedra, que pasará a situarse en nivel naranja dentro del Plan de Actuaciones frente a los posibles efectos del calor sobre la salud.
Según los datos facilitados por MeteoSalud y MeteoGalicia, el episodio de calor continuará también en nivel naranja en las zonas isoclimáticas del interior de la provincia de A Coruña. Además, se activará la alerta amarilla en las comarcas del oeste y suroeste coruñés.
La previsión apunta a que la situación de calor intenso comience a remitir de forma progresiva a partir del domingo.
Municipios en alerta
Durante la jornada del sábado permanecerán en alerta naranja los siguientes municipios:
- Interior de Pontevedra: Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.
- Interior de A Coruña: Ames, Aranga, Arzúa, A Baña, Boimorto, Boqueixón, Brión, A Capela, Coirós, Curtis, Frades, Irixoa, Melide, Mesía, Monfero, Negreira, Ordes, Oroso, O Pino, As Pontes de García Rodríguez, Santa Comba, Santiago de Compostela, Santiso, Sobrado, As Somozas, Teo, Toques, Tordoia, Touro, Trazo, Val do Dubra, Vedra y Vilasantar.
Por su parte, estarán en alerta amarilla los siguientes:
- Oeste de A Coruña: Camariñas, Carnota, Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra, Mazaricos, Muxía, Vimianzo y Zas.
- Suroeste de A Coruña: Boiro, Dodro, Lousame, Muros, Noia, Outes, Padrón, A Pobra do Caramiñal, Porto do Son, Rianxo, Ribeira y Rois.
Recomendaciones para la población
La Xunta recuerda que los principales grupos de riesgo frente a los efectos del calor son las personas mayores de 65 años y los niños menores de cuatro años, personas con enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), insuficiencia renal, párkinson, alzhéimer o patologías similares; personas que consumen determinados medicamentos o sustancias, como fármacos con efecto anticolinérgico, diuréticos o alcohol; así como quienes viven solos, residen en viviendas mal acondicionadas, presentan sobrepeso o bajo peso, o realizan actividades laborales o deportivas al aire libre.
Las principales recomendaciones para afrontar las altas temperaturas son:
- Beber líquidos con frecuencia sin esperar a tener sed, especialmente agua y zumos de fruta ligeramente fríos.
- Evitar bebidas calientes, alcohólicas, con cafeína o excesivamente azucaradas.
- Incrementar el consumo de frutas, verduras y ensaladas.
- Evitar comidas copiosas y optar por comidas más ligeras y frecuentes.
- Mantener los alimentos refrigerados y extremar las medidas de higiene alimentaria.
- Utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, preferiblemente de tejidos naturales.
- Protegerse con sombrero, gafas de sol y crema solar.
- Permanecer en lugares frescos, ventilados o con aire acondicionado y buscar la sombra.
- Mantener las persianas bajadas durante el día y ventilar la vivienda durante la noche.
- Evitar la actividad física intensa y las actividades al aire libre durante las horas de más calor.
- No dejar nunca a niños ni personas mayores dentro de vehículos estacionados con las ventanillas cerradas.
En caso de agotamiento o golpe de calor, se recomienda solicitar asistencia médica urgente llamando al 061. Mientras llega la ayuda, se puede intentar reducir la temperatura corporal de la persona afectada trasladándola a un lugar fresco y sombreado, refrescando su cuerpo con agua y aire, y ofreciéndole pequeños sorbos de agua fresca o bebidas minerales si está consciente. Si la persona está inconsciente, debe colocarse de lado con las piernas flexionadas y no se le deben administrar líquidos.