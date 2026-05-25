¿Hasta cuándo va a durar el calor en Galicia? Aemet avisa de máximas de 38ºC y tormentas con granizo

Después de un fin de semana plenamente veraniego, con termómetros superando los 30 grados y playas abarrotadas, muchos gallegos se preguntan hasta cuándo durará este episodio de calor.

El verano parece haberse adelantado varias semanas y, por el momento, todo apunta a que el buen tiempo continuará durante buena parte de la semana, ya que el viernes se esperan temperaturas de 38 grados en algunas zonas del sur de Galicia.

Temperaturas en ascenso con el pico de calor entre el miércoles y viernes

En un comunicado, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirma que esta semana continuará el episodio de temperaturas "extraordinariamente altas" para esta época del año.

La presencia de una dorsal anticiclónica que transporta aire cálido procedente del norte de África es la responsable de este verano anticipado, cuyas jornadas más calurosas se vivirán entre el miércoles y el viernes.

Predicción semanal:



➡️Continúa el episodio de temperaturas extraordinariamente altas para la época del año en todo el país y durante toda la semana, excepto en Canarias que se normalizarán a partir del miércoles.



➡️Temperaturas máximas generalizadas por encima de 30-32ºC



[1/3] pic.twitter.com/SUQEHGfOpV — AEMET (@AEMET_Esp) May 25, 2026

Precisamente, el viernes se esperan hasta 38 grados en Ourense. También será una jornada muy calurosa en Lugo, con 34 grados, y en ciudades costeras como Pontevedra y Vigo, con 33 y 28 grados, respectivamente.

Por otro lado, en A Coruña las temperaturas serán algo más suaves, pero estarán por encima de los 20 grados, lo que invitará a disfrutar de una jornada de playa.

En cuanto a las temperaturas mínimas, también serán elevadas respecto a lo habitual para esta época del año. De hecho, en algunas zonas se situarán cerca del umbral de lo que se considera noche tropical, establecido en 20 grados, con mínimas que oscilarán entre los 17 y 18 grados.

Aviso amarillo por tormentas y posibilidad de granizo

Además del calor, a lo largo de la semana también podrían registrarse algunas precipitaciones. De hecho, este lunes se podrían formar algunas tormentas en las provincias de A Coruña y Lugo.

Ante esta previsión, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla en el interior y noroeste de A Coruña, así como en la montaña y el centro de Lugo, además de en A Mariña Lucense.

El aviso se activará a partir de las 14:00 horas y permanecerá vigente hasta la medianoche. Se esperan tormentas que podrían ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes, con un nivel de peligro bajo y una probabilidad estimada entre el 40% y el 70%.