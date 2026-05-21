El verano llega de golpe a Galicia: temperaturas de hasta 35 grados el viernes y ausencia total de lluvias

El verano se anticipa en Galicia con temperaturas superiores a los 30 grados. El primer episodio de calor dejará un jueves y viernes con valores superiores a los habituales para esta época del año en regiones del interior y sur de la comunidad.

La llegada de una masa de aire cálido africana es la responsable de este aumento de las temperaturas, cuyos días centrales se vivirán hoy, jueves, y mañana, viernes. Pero, ¿cuáles son los municipios de Galicia donde se espera más calor esta semana?

Máximas de hasta 35 grados en estas zonas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para la recta final de la semana un aumento significativo de las temperaturas. Según el modelo europeo, Galicia superará los 30 grados a la sombra e incluso podría alcanzar los 35 el viernes.

Este incremento se notará especialmente en Ourense y su entorno, que volverán a situarse como los puntos más cálidos de la comunidad. Le seguirá de cerca Lugo, donde las temperaturas pasarán de los 28 a los 31 grados.

Según la previsión actual, este primer episodio de calor comenzará hoy, jueves, y se mantendrá hasta la próxima semana, al menos hasta el miércoles. Durante esos días, las temperaturas se mantendrán relativamente estables y las mínimas también serán elevadas.

El calor llegará también a la costa gallega. La influencia de la masa de aire subtropical, los cielos despejados y la fuerte insolación diurna dejarán temperaturas cercanas a los 30 grados en Vigo, en Pontevedra y en A Coruña.

Todo apunta a que la ciudad herculina vivirá su jornada más cálida el domingo, con 29 grados a la sombra según MeteoGalicia.

En Galicia, a próxima semana (18 a 24 de maio) será:

🌡️ Máis cálida do normal, sobre todo en todo o interior de Galicia

🌂 Máis seca do normal pic.twitter.com/ptVzyjkSli — AEMET_Galicia (@AEMET_Galicia) May 15, 2026

La ausencia de lluvias será prácticamente total, salvo durante la jornada del sábado, y quizás la del domingo, cuando la entrada de una masa de aire más fresca podría dejar algunas precipitaciones y chubascos tormentosos.

No es una ola de calor

Aunque las altas temperaturas se prolongarán durante varias jornadas, no se puede hablar de una ola de calor. Aun así, con la llegada inminente de junio, Galicia comienza a acercarse poco a poco a un ambiente plenamente veraniego.

Según la Aemet, "se considera «ola de calor» un episodio de al menos tres días consecutivos, en que como mínimo el 10% de las estaciones consideradas registran máximas por encima del percentil del 95% de su serie de temperatura máximas diarias de los meses de julio y agosto del periodo 1971-2000".

¿Cómo será el tiempo la próxima semana?

De cara a la próxima semana, aumenta notablemente la incertidumbre. Con la información actualmente disponible, es probable que se trate, de nuevo, de un período más cálido de lo normal. No hay, sin embargo, una tendencia clara en cuanto a las precipitaciones".