María M. Allegue, conselleira de Vivenda: "La Ley Estatal causó los efectos contrarios a los deseados"

La vivienda se ha situado en los últimos años como la mayor preocupación de los gallegos y las gallegas. El encarecimiento de los precios de alquiler y compra está dificultando que miles de personas accedan a una vivienda digna, y es tarea de las administraciones —en particular de la Xunta de Galicia— resolver la situación y asegurar este derecho básico recogido en el artículo 47 de la Constitución Española.

María Martínez Allegue (Pontevedra, 1978) es la responsable de la Xunta encargada de facilitar el acceso a un hogar a las más de 30.000 personas demandantes de vivienda pública en Galicia. Licenciada en Derecho y funcionaria de Administración local, ejerce de conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas desde abril de 2024.

La vivienda es una prioridad del gobierno gallego, que se ha comprometido a doblar el parque público residencial esta legislatura. El objetivo es alcanzar 8.000 viviendas de protección. Para ello, deberán estar acabados los 4.000 inmuebles que ya se encuentran "en marcha" antes de 2028.

La burocracia y la falta de suelo son las mayores trabas que se ha encontrado en estos dos años de mandato. Allegue también afirma estar en contra del "intervencionismo de esta Ley Estatal de Vivenda", que considera que genera "inseguridad jurídica" a los propietarios y, hasta el momento, causa "los efectos contrarios a los deseados".

Ya a mitad de legislatura, ¿cómo valora estos dos años como conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas?

Muy buenos, con mucho trabajo, trabajando arreo. Somos perfectamente conscientes que hoy la principal preocupación que tenemos es acceder a viviendas que sean de calidad, con precios de alquiler y de venta que sean asequibles. Los precios que hay en el mercado del alquiler y en el mercado de la venta son estratosféricos y eso es algo que tenemos que solventar entre todos.

También es cierto que la Ley Estatal de Vivienda causó los efectos contrarios a los deseados. Cada vez tenemos menos viviendas disponibles en el mercado del alquiler. Estamos plenamente convencidos de que por el intervencionismo de esta Ley Estatal, por el miedo de muchísimos propietarios y la inseguridad jurídica que está provocando.

¿La construcción de vivienda está avanzando al ritmo esperado para alcanzar los 8.000 inmuebles comprometidos para 2028?

Tenemos otro problema a nivel país que es la excesiva burocracia administrativa que nos imponen muchas normativas, que es algo que también pedimos al Gobierno central, esa modificación de normativas. Por nuestra parte, en las competencias que nos son propias, hemos modificado esa normativa para agilizar lo máximo posible.

Todas serán una realidad en 2025 y muchas de ellas empezaremos a entregarlas también este 2026, pero la mayoría serán entregadas en 2027 y en 2028. Por eso, establecemos esas novedades que acabamos de aprobar en el debate de Estado de Autonomía: incrementar ese lineal de ingresos para que más gallegos y gallegas puedan acceder a estas viviendas.

La construcción de vivienda es un proceso largo, pero el problema es actual, ¿qué medidas se deben tomar ahora tanto para que el precio baje como para que mejore el acceso a la vivienda?

La primera medida que tenemos que hacer es que todas esas viviendas que ahora mismo están vacías y que el propietario no las pone en el mercado del alquiler por miedo tenemos que darle esa seguridad jurídica. Segundo, ayudar a promotores y cooperativistas para que construyan vivienda protegida.

Esto solamente se consigue con facilidades, con desburocratizar la normativa y habilitando suelo donde construir. Por eso, hemos aprobado esa figura de Proyectos de Interés Autonómico Residencial y solicitamos al Ministerio que incluya en el Plan Estatal ayudas para urbanizar. Porque sin suelo no hay vivienda y, a día de hoy, en Galicia hay muy poco suelo urbano de licencia municipal directa y muchísimo suelo urbanizable.

Por lo que comenta, la burocracia y la falta de suelo son los mayores retos que se encontró al asumir la Consellería.

Sí, los problemas fueron la excesiva burocracia que hay para la tramitación de los procedimientos, que es algo que se puede solventar, pero que tenemos que acordar todas las administraciones a nivel de Estado. Por otro lado, ese intervencionismo en el mercado del alquiler, que está claramente demostrado que no funciona. Esa negativa a ayudar a los promotores no tiene ningún sentido.

Sobre actividad municipal, quería preguntarle sobre el polígono 3 de Navia: usted aseguró que estaba en manos del Concello de Vigo desatascar el ámbito y respondieron que la Xunta debe resolver deficiencias en la conexión peatonal. También han recibido críticas por el proyecto del Ofimático, que ha sido calificado de "pelotazo" por el alcalde Abel Caballero.

Sorprendente que hablen de pelotazo cuando estamos haciendo desde la Xunta de Galicia lo que no está haciendo el Concello. Eso primero. Luego, todas las viviendas del Ofimático van a ser protegidas, el 100%. Siempre estarán sujetas a precios máximos de venta y alquiler. Parece que el señor alcalde no quiere que hagamos vivienda protegida o vivienda pública. Lo que tiene que hacer es ayudar a paliar este problema.

Lo que comenta el Concello con respecto a la unión peatonal entre el polígono 3 de Navia y la ciudad: ya existe. Parece que no le gusta la forma en que está diseñada la pasarela. No hay problema, se diseña de otro modo. Pero tienen que aprobar ese proyecto de urbanización.

Con Monte Mero, en A Coruña, hubo muchos problemas y a finales de marzo se aprobó el proyecto de interés autonómico por la vía de urgencia ¿Cuándo comenzarán las obras? ¿A qué acuerdo se ha llegado con la gente que debe ser realojada?

El horizonte es que en 2028 estemos trabajando en la urbanización del ámbito y concursando esas parcelas para la edificación. Con respecto a los afectados que tienen viviendas en esos ámbitos, por supuesto vamos a garantizar su realojamiento. Eso que estén plenamente tranquilos, tendrán una vivienda de reemplazo: bien sea en un residencial colectivo o una vivienda unifamiliar.

Vamos a urbanizar en la mejor zona de la PIA, en caso de Monte Mero con vistas a la Ría, para que, si desean, puedan construir su vivienda. O, incluso, nosotros construimos desde el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) su vivienda. Mientras no tengan esa vivienda de reemplazo, por supuesto sufragamos el alquiler o la estancia provisional.

A Coruña fue declarada zona residencial de mercado tensionado el pasado verano ¿Cómo valora estos primeros meses? Además, Santiago ha vuelto a solicitar ser zona tensionada y Vigo lo está estudiando, ¿deberían seguir adelante con sus solicitudes?

Por supuesto que no. No es un ningún secreto que estamos en contra del intervencionismo en el mercado de la vivienda. La muestra es lo que está sucediendo en el Concello da Coruña: antes de la declaración de zona tensionada en junio teníamos más de 700 contratos formalizados, ahora, el último dato no llega a 400. Bajó casi un 50% el número de contratos que se están formalizando. Un llamamiento a la responsabilidad: ¿hasta dónde vamos a llegar? A Coruña se va a quedar sin mercado residencial para alquilar.

Alfonso Rueda anunció el pasado 8 de abril que la Xunta reservará el 30% de las viviendas públicas en venta a personas de entre 36 y 45 años, elevando además el límite máximo de renta para acceder a una vivienda pública hasta cuatro veces el IPREM ¿Qué buscan conseguir con esta medida?

Que más gallegos puedan acceder a estas viviendas porque vemos que cada vez más gente se inscribe en el registro de demandantes. Entonces, dar las máximas oportunidades posibles. Por otro lado, ayudar a las personas entre 36 y 45 años que tienen menores a cargo para comprar una vivienda. Intentamos ayudar a la juventud y a esa franja de edad que tiene más dificultades para acceder a una vivienda en compra.

Parece que el Gobierno llevará el Plan Estatal de Vivienda al próximo Consejo de Ministros, ¿cómo valora esta noticia?

Tengo que lamentar que otra vez nos enteremos a través de los medios de comunicación. En la última conferencia sectorial que tuvimos a finales de 2025 dijo que se iba a aprobar en diciembre. Ojalá se apruebe este martes porque necesitamos de una vez ese Plan Estatal de Vivienda. No sabemos cuál es el texto definitivo que van a aprobar porque no fue trasladado a las comunidades autónomas. Esperemos que sean tenidas en cuenta todas las aportaciones que hicimos.

Llega tarde y no se trata sólo de que lo aprueben en el Consejo de Ministros, después hay que formalizar los convenios con las diferentes comunidades para que tengamos los fondos para convocar las ayudas. Estamos hablando de agosto o septiembre si todo va bien.