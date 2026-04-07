Una "incidencia puntal" en un tren entre Vigo y A Coruña altera las primeras conexiones del día

Los viajeros de primera hora entre Vigo y A Coruña han visto sus horarios levemente modificados debido a un retraso de 35 minutos en la conexión. Según explica Renfe a Treintayseis, una "incidencia puntual operativa" provocó la demora en la salida del tren de las 06:34 horas, lo que se ha traducido en un retraso de algo más de media hora en la llegada a la ciudad herculina.

Asimismo, la incidencia también afectó al tren de las 09:00 horas que conecta A Coruña con Vigo, ya que se trataba de la misma unidad. Al llegar con retraso y tras el proceso de bajada y subida de viajeros, no pudo salir a su hora prevista. Con todo, desde Renfe informan de que la situación está volviendo progresivamente a la normalidad.

Las incidencias coinciden con la entrada en vigor de una plan alternativo con motivo de las obras de modernización de la Línea del Miño, que Adif está ejecutando en diferentes puntos de la infraestructura.Según ha informado Renfe en un comunicado, los trabajos, que afectan a los trayectos Vigo Guixar-Redondela y Redondela-Guillarei, requieren la interrupción de la circulación de trenes, por lo que Renfe ha trabajado para programar un plan alternativo de transporte que garantice la movilidad de los viajeros y, a su vez, suponga la menor molestia posible.

Plan alternativo

De esta forma, durante un mes, los trenes con destino/origen Santiago de Compostela o A Coruña modifican su estación de salida y llegada a Vigo Urzáiz. Además, debido al nuevo itinerario, realizarán parada en Redondela AV en vez de en Redondela y Redondela Picota.

Los Regionales que circulan por la línea del Miño con origen o destino Ourense/Ponferrada y los trenes Intercity que comunican la ciudad olívica con Portugal realizarán una parte del trayecto por carretera: entre Vigo Guixar y Guillarei y entre Vigo Guixar y Valença do Minho, respectivamente. Esta modificación se alargará en el tiempo durante un plazo aproximado de un año, hasta finalización de las obras de Adif.

Estas adaptaciones pueden suponer leves diferencias en los horarios de salida, llegada y paradas intermedias, por lo que la compañía recomienda consultar los horarios con antelación y, además, activa los cambios y anulaciones sin coste para todos los trenes afectados.