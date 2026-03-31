La Torre Eiffel de Cuntis: el sueño de Javier Loureiro que atrae curiosos en el corazón de Galicia

En pleno municipio pontevedrés de Cuntis, lejos de París pero con vocación de icono, se alza una sorprendente estructura que ya ha despertado la curiosidad de vecinos y visitantes: una réplica de la Torre Eiffel impulsada por Javier Loureiro, un gallego que ha convertido una idea nacida entre amigos en un proyecto monumental.

La estructura, que actualmente alcanza los 17,5 metros de altura, aspira a llegar a los 25 metros una vez finalizada. “Tengo que subir dos cuerpos más, darle tratamiento y terminarla. Me faltan los balcones y los arcos de abajo”, explica Javier, que trabaja ahora en las últimas fases de la construcción.

El proyecto, que comenzó casi como una ocurrencia, ha terminado tomando forma real. “Estábamos los amigos del alumbrado, pensando qué hacer, miré un imán en la nevera —era la Torre Eiffel— y dije: este año voy a hacer la Torre Eiffel. Todos se rieron, y en dos o tres días ya estaba preparando las cosas”, recuerda entre risas.

Lejos de las bromas iniciales, la estructura se ha convertido en un reclamo local. “Todo el mundo que viene a visitarla se sorprende”, afirma su creador, que asegura que los fines de semana son numerosos los curiosos que se acercan a su jardín para contemplar la obra.

El impacto del proyecto incluso generó rumores tras las Navidades, cuando se llegó a comentar que la estructura podría venderse por 30.000 euros a través de una plataforma online. “Era una broma”, aclara Javier, que confirma que la torre permanecerá en su propiedad una vez finalizada.

“En Navidades fue tremendo”, reconoce sobre la atención generada. A pesar de ello, valora positivamente el interés: “Nos gusta que la gente venga aquí a disfrutar”.

Un nuevo desafío

La ambición de Javier Loureiro no termina en París. Su próximo objetivo es aún más desafiante: construir el Puente de San Francisco en madera. “Quiero hacer dos columnas de 25 metros y entre ellas una estructura de 25 o 30 metros. Para eso necesito ayuda económica, solo la madera ya cuesta 25.000 euros”, explica.

El proyecto, que prevé iniciar a comienzos de 2027, dependerá del apoyo que reciba. Mientras tanto, la Torre Eiffel de Cuntis sigue creciendo poco a poco, convertida ya en un inesperado símbolo de creatividad y perseverancia en el rural gallego.