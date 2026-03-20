Sanidade pone fecha a la reunión con O'Mega y confía en poner fin al encierro en el Olimpia Valencia, en Vigo

Tras semanas de intensas protestas, la Consellería de Sanidade ha puesto fecha a su reunión con el sindicato médico O’Mega para negociar las condiciones laborales de los profesionales y la organización del sistema sanitario.

Desde la Consellería aseguran que, "tras haber recibido por escrito las demandas del sindicato", han convocado un encuentro para abordarlas el próximo lunes 23 de marzo. Asimismo, el organismo autonómico confía en que este anuncio contribuya a poner fin al encierro de los sanitarios en el centro de salud Olimpia Valencia, iniciado este pasado lunes.

Entre las principales reivindicaciones del colectivo sanitario se encuentran una mayor contratación de personal, la reducción de los cupos de pacientes por médico, la mejora de las agendas y de los tiempos de consulta, una mayor estabilidad laboral y el refuerzo de la atención primaria.