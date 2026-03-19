Renfe registró ocho avisos de riesgos de seguridad en un año en la línea Ourense-Santiago

Un cartel en el lugar del descarrilamiento del Alvia durante un homenaje en el barrio de Angrois, en Santiago de Compostela. César Arxina - Europa Press -

Renfe contabilizó ocho partes de información de riesgos de seguridad en la línea ferroviaria Ourense-Santiago entre enero de 2025 y enero de 2026, todos ellos relacionados con incidencias en la infraestructura.

Así lo recoge la respuesta remitida por el Gobierno a varias preguntas formuladas por senadores del Partido Popular sobre los avisos trasladados por maquinistas durante ese periodo en este trazado.

El foco sobre esta línea se intensificó el pasado 22 de enero, cuando Adif decidió imponer de forma temporal una limitación de velocidad de 200 kilómetros por hora en un tramo de 28 kilómetros, a raíz de distintos avisos de maquinistas por vibraciones.

La medida se adoptó tras los siniestros registrados en Adamuz (Córdoba) y en Gelida (Barcelona), y afectó a la zona previa a la curva de A Grandeira, el punto en el que tuvo lugar el accidente del Alvia de 2013, en el que murieron 80 personas y otras 143 resultaron heridas.

En su contestación, fechada el 13 de marzo y consultada por Europa Press, el Ejecutivo no solo alude a esos ocho partes, sino que también enmarca la cuestión en la puesta en marcha de la Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible.

Según explica, esta norma impulsa nuevas herramientas como el Espacio de Datos Integrado de Movilidad y prevé además un plan de choque ferroviario, un protocolo de análisis de incidencias y un sistema de atención urgente a pasajeros.

El objetivo, según el Gobierno, es reforzar la coordinación, mejorar la transparencia y facilitar la detección y gestión de incidencias y limitaciones temporales en la red.