Pontón reivindica en Vigo el papel de la mujer en la ciencia y critica la "falta de compromiso" de la Xunta

La portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Pontón, ha visitado este martes el centro de investigación CINBIO de la Universidade de Vigo, donde ha reivindicado el papel de la mujer en la ciencia y ha demandado a la Xunta más esfuerzos y una "política científica clara".

La líder nacionalista ha mantenido un encuentro con el equipo directivo y el grupo investigador que dirige María Mayán, referente en el campo de la genómica y de la biomedicina. "É un exemplo para moitas mulleres de que hay unha capacidade enorme", ha subrayado.

Pontón considera que sigue habiendo "discriminaciones y diferencias" en el conjunto de las universidades entre hombres y mujeres. En este sentido, ha recordado que menos del 30% de las catedráticas son mujeres, una cifra que desciende al 10% en el caso de las profesoras eméritas.

Por eso, aunque es cierto que en el ámbito de la investigación hay una incorporación "muy grande" de mujeres en la base del sistema científico, "son menos las que tienen las oportunidades de poder dirigir grupos de investigación". En consecuencia, ha demandado un mayor esfuerzo para romper techos de cristal en la ciencia.

"É moi importante que desde moi nenas, as mulleres deste país saiban que poden ser científicas e liderar grandes grupos de investigación", ha añadido Pontón, que ha recordado la Ley Ángeles Alvariño impulsada por su partido y que contó con la unanimidad del Parlamento.

Propuestas

En este sentido, ha reclamado evaluar "si está cumpliendo con la función con la que nació": acabar con la discriminación "inconcebible" de que las mujeres tuvieran que escoger entre ser madre y ser científicas. De igual forma, ha defendido la creación de un centro de investigación feminista, así como ha anunciado que propondrán de nuevo la creación del Innogal.

“Se algo nos ensinaron as anteriores crises que vivimos é que os países que invisten en ciencia e investigación son os que soportan mellor as crises e os que teñen maior capacidade de crecemento”, ha afirmado la nacionalista, que ha asegurado que "Galiza ten que aspirar a máis" y debe destinar un 2,5% del PIB en investigación.