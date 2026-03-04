La Xunta reactiva el protocolo por mala calidad de aire ante la llegada de partículas de África

Las claves nuevo Generado con IA La Xunta de Galicia ha reactivado el protocolo por mala calidad del aire ante la llegada de masas de aire africano. Se prevé un aumento de partículas en suspensión (PM10 y PM2.5), especialmente en Ourense, la zona metropolitana de Vigo y concellos de A Limia. Las partículas pueden causar irritación en ojos, nariz, boca y garganta, y suponen un mayor riesgo para personas con enfermedades pulmonares o cardiovasculares. Se recomienda limitar actividades al aire libre, cerrar puertas y ventanas, y usar mascarilla y gafas en el exterior para minimizar los efectos en la salud.

La Xunta de Galicia ha activado de nuevo el protocolo de actuación ante la posible llegada de masas de aire africano. Las proyecciones autonómicas prevén una caída de la calidad del aire, especialmente en la provincia de Ourense, en la zona metropolitana de Vigo y en algunos concellos de A Limia.

Según los modelos predictivos de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, en las próximas horas se incrementará la concentración de las partículas en suspensión PM10 y PM2.5. Ambas pueden producir efectos adversos a la salud humana.

En concreto, las PM10 producen síntomas como irritación en ojos, nariz, boca y garganta y las PM2.5, además, tienen la capacidad de introducirse en los pulmones y en el torrente sanguíneo. Así, la población con enfermedades pulmonares o cardiovasculares, principalmente asma o EPOC, puede verse más afectada.

En consecuencia, y para reducir el posible impacto en la salud, la Dirección Xeral de Saúde Pública recomienda limitar las actividades al aire libre, como ejercicio intenso, así como cerrar puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo en los domicilios y usar mascarillas y gafas en el exterior.

Según el Índice de Calidad del Aire (ICA) se establecen diferentes categorías de calidad del aire: buena, favorable, regular, mala, muy mala y pésima. A partir de una calidad del aire regular puede existir un riesgo moderado para los grupos más susceptibles, mientras que deben tomarse ciertas precauciones en la población general a partir de una calidad del aire mala.

La situación actual y la localización dentro de la geografía gallega del nivel y tamaño de las partículas,así como la predicción de la posible llegada en los próximos días, se puede consultar en la página web de Meteogalicia.