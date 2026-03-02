Ofrecido por:
Aumentan los muestreos de bancos marisqueros de Galicia para "tomar decisiones adecuadas" para el sector
Estos trabajos se enmarcan en el Plan de actuación ante eventos de baja salinidad, estructurado en fases técnicas y objetivas, diseñado por el Centro de Investigacións Mariñas
Información relacionada: El cambio climático amenaza el marisqueo en las Rías Baixas: "No sé si me voy a poder jubilar en el mar"
La Consellería do Mar ha aumentado esta semana, debido a las características de las mareas, los muestreos en los bancos marisqueros con el objetivo de tomar las "decisiones adecuadas" a las necesidades del recurso y del sector.
Una labor que resulta imprescindible para obtener "información científica" destinada a tomar estas decisiones, tal y como ha señalado este lunes la conselleira do Mar, Marta Villaverde, en O Grove, durante la supervisión de estos trabajos en el banco marisquero Vía Sur y Vía Norte, uno de los más afectados por los temporales.
Con los datos que se recojan, se podrá determinar el grado de afección y, en caso de ser necesario, adoptar las medidas específicas de apoyo al sector, como ceses de actividad por fuerza mayor y determinar la duración de los cierres, entre otras acciones.
Estos muestreos también se están realizando en otros bancos marisqueros como el de Croa, en el ámbito de la cofradía de Pontedeume, y en los próximos días se llevarán a cabo en las provincias de A Coruña y Pontevedra, incluyendo zonas de las rías de Arousa, Vigo, Pontevedra, Ares, Betanzos, Ferrol y O Burgo.
Garantizar la sostenibilidad del mejillón
Por otro lado, un estudio liderado por el profesor del CSIC Uxío Labarta y la doctora Diana Zúñiga (North Wind) ha analizado las investigaciones sobre el mejillón en Galicia desde 1970 hasta 2003 para proponer un plan de acción que garantice la sostenibilidad del cultivo a largo plazo.
El informe, publicado en la revista Marine Policy, advierte de que el sector debe adaptarse a un "futuro complejo", con un descenso en la producción que ha pasado de una media de 250.000 toneladas en las últimas décadas a 178.000 toneladas en los ejercicios 2022 y 2023.
"Identificar las condiciones ambientales que optimizan el cultivo de mejillón y sus posibles impactos en los patrones de la cadena alimentaria es fundamental para abordar el futuro del mejillón en Galicia, teniendo en cuenta además el cambio climático", han avanzado los autores.
Los investigadores apuestan por un nuevo enfoque para determinar la capacidad de carga de las rías gallegas, el tercer mayor productor del mundo después de China y de Chile, señalando que el flujo de agua entre las bateas no es lineal, "lo que invalidaría muchos de los estudios previos".
Entre las recomendaciones para la Administración y las organizaciones de productores que proponen están el análisis conjunto de las series climáticas de vientos, caudales fluviales y oleaje; el mantenimiento de plataformas oceanográficas en diferentes puntos de las rías gallegas; y analizar la relación entre el alimento disponible y la fisiología del mejillón mediante un estudio periódico del "área de aclaramiento" a lo largo de la columna de agua en diferentes sectores de cada ría.