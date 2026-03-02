Aumentan los muestreos de bancos marisqueros de Galicia para "tomar decisiones adecuadas" para el sector

La Consellería do Mar ha aumentado esta semana, debido a las características de las mareas, los muestreos en los bancos marisqueros con el objetivo de tomar las "decisiones adecuadas" a las necesidades del recurso y del sector.

Una labor que resulta imprescindible para obtener "información científica" destinada a tomar estas decisiones, tal y como ha señalado este lunes la conselleira do Mar, Marta Villaverde, en O Grove, durante la supervisión de estos trabajos en el banco marisquero Vía Sur y Vía Norte, uno de los más afectados por los temporales.

Con los datos que se recojan, se podrá determinar el grado de afección y, en caso de ser necesario, adoptar las medidas específicas de apoyo al sector, como ceses de actividad por fuerza mayor y determinar la duración de los cierres, entre otras acciones.

Estos muestreos también se están realizando en otros bancos marisqueros como el de Croa, en el ámbito de la cofradía de Pontedeume, y en los próximos días se llevarán a cabo en las provincias de A Coruña y Pontevedra, incluyendo zonas de las rías de Arousa, Vigo, Pontevedra, Ares, Betanzos, Ferrol y O Burgo.

Garantizar la sostenibilidad del mejillón

Por otro lado, un estudio liderado por el profesor del CSIC Uxío Labarta y la doctora Diana Zúñiga (North Wind) ha analizado las investigaciones sobre el mejillón en Galicia desde 1970 hasta 2003 para proponer un plan de acción que garantice la sostenibilidad del cultivo a largo plazo.