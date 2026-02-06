Renfe bloquea la venta de billetes de media distancia con origen y destino Vigo hasta el lunes

Renfe ha bloqueado la venta de billetes con origen y destino Vigo hasta el próximo lunes 9 de enero. De este modo, durante el fin de semana los únicos trenes que conectarán la ciudad olívica con el resto de Galicia serán los AVE y los Avlo. La única excepción es el tren de las 07:48 horas del sábado, que enlaza Vigo con Ourense y para el que todavía es posible adquirir billetes.

Además, muchas conexiones con Vigo también permanecen bloqueadas para el propio lunes, y no se espera que el servicio vuelva a la normalidad hasta el martes. Esta situación coincidirá, además, con los tres días de huelga general convocados para los días 9, 10 y 11, un paro que afectará a todos los servicios ferroviarios nacionales, incluidos los que operan en Galicia, y que tiene como objetivo reclamar mejoras en la seguridad y la calidad del sistema ferroviario.

Cabe destacar que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha subrayado que "no hay ningún punto dañado" en la red y que fue Renfe quien solicitó la suspensión del servicio ferroviario a Vigo en las últimas jornadas. "La suspensión del servicio fue a petición de la operadora. No es que nosotros suspendiésemos el servicio o que no se pueda circular. Nosotros no teníamos ningún punto dañado", han insistido fuentes de Adif en declaraciones a Europa Press, añadiendo que incluso han circulado por esos tramos trenes de mercancías sin pasajeros en las últimas horas.

En esta línea, Adif ha reiterado que "no había ninguna recomendación" por su parte para interrumpir la circulación y que la decisión fue adoptada por Renfe "por precaución" ante las alertas meteorológicas derivadas de la borrasca Leonardo.

Esta situación ha dejado sin servicio ferroviario a la mayor ciudad de Galicia y a otros puntos de la comunidad, como el trayecto Ourense–O Carballiño–Santiago, durante este jueves y viernes. Por el contrario, las conexiones ferroviarias entre Santiago de Compostela y A Coruña funcionan con normalidad.

Por el momento, no hay previsión oficial sobre cuándo se recuperará plenamente el servicio, y Renfe no ha facilitado actualizaciones ni soluciones alternativas, ya que no se han habilitado servicios por carretera, pese a las críticas de la Xunta y de la Diputación de Pontevedra, que denuncian la falta de respuestas y de alternativas para los viajeros afectados.