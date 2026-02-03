La Xunta vigila de cerca 14 ríos gallegos por riesgo de inundaciones

Por provincias, los ríos que se encuentran bajo la lupa son Mandeo (Coirós), Mero (Cambre), Barcés (Abegondo), Tambre (Oroso y Trazo) y Sar (Ames). Todos ellos en la provincia de A Coruña.

En Pontevedra son, concretamente, Gallo-Umia (Cuntis), Baixo-Umia (Ribadumia), Lérez (Pontevedra), Miñor (Gondomar), Cabeiro (Redondela).

Por último, en Ourense están siendo vigilados el Támega (Oímbra), Arnoia (Baños de Molgas) y Avia (Ribadavia), Miño (Ourense, A Peroxa), y Limia (Ponteliñares).

La Dirección Xeral de Emerxecias e Interior recuerda la necesidad de adoptar las medidas preventivas correspondientes, así como de alertar o movilizar los medios y recursos disponibles en función de la situación, tal y como ha recogido Europa Press.