Ofrecido por:
La Xunta vigila de cerca 14 ríos gallegos por riesgo de inundaciones
Se sitúan, concretamente, en las provincias de A Coruña, Pontevedra y Ourense. Actualmente están en fase de preemergencia
También te podría interesar: Reabre al tráfico la autovía que une Marín con Pontevedra tras inundar el mar sus carriles
La Xunta de Galicia realiza actualmente un seguimiento del caudal de 14 ríos gallegos ante un posible riesgo de inundaciones. Lo hace en el marco del Plan Especial específico, en estos momentos, en fase de preemergencia.
Por provincias, los ríos que se encuentran bajo la lupa son Mandeo (Coirós), Mero (Cambre), Barcés (Abegondo), Tambre (Oroso y Trazo) y Sar (Ames). Todos ellos en la provincia de A Coruña.
En Pontevedra son, concretamente, Gallo-Umia (Cuntis), Baixo-Umia (Ribadumia), Lérez (Pontevedra), Miñor (Gondomar), Cabeiro (Redondela).
Por último, en Ourense están siendo vigilados el Támega (Oímbra), Arnoia (Baños de Molgas) y Avia (Ribadavia), Miño (Ourense, A Peroxa), y Limia (Ponteliñares).
La Dirección Xeral de Emerxecias e Interior recuerda la necesidad de adoptar las medidas preventivas correspondientes, así como de alertar o movilizar los medios y recursos disponibles en función de la situación, tal y como ha recogido Europa Press.