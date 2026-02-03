Imagen de archivo de inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Tambre, a 17 de enero de 2023, en Oroso, A Coruña, Galicia (España).

Imagen de archivo de inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Tambre, a 17 de enero de 2023, en Oroso, A Coruña, Galicia (España). César Arxina / Europa Press

Ofrecido por:

Galicia

La Xunta vigila de cerca 14 ríos gallegos por riesgo de inundaciones

Se sitúan, concretamente, en las provincias de A Coruña, Pontevedra y Ourense. Actualmente están en fase de preemergencia

También te podría interesar: Reabre al tráfico la autovía que une Marín con Pontevedra tras inundar el mar sus carriles

Publicada

La Xunta de Galicia realiza actualmente un seguimiento del caudal de 14 ríos gallegos ante un posible riesgo de inundaciones. Lo hace en el marco del Plan Especial específico, en estos momentos, en fase de preemergencia. 

Sucesión de borracas

Por provincias, los ríos que se encuentran bajo la lupa son Mandeo (Coirós), Mero (Cambre), Barcés (Abegondo), Tambre (Oroso y Trazo) y Sar (Ames). Todos ellos en la provincia de A Coruña. 

En Pontevedra son, concretamente, Gallo-Umia (Cuntis), Baixo-Umia (Ribadumia), Lérez (Pontevedra), Miñor (Gondomar), Cabeiro (Redondela).

Por último, en Ourense están siendo vigilados el Támega (Oímbra), Arnoia (Baños de Molgas) y Avia (Ribadavia), Miño (Ourense, A Peroxa), y Limia (Ponteliñares).

La Dirección Xeral de Emerxecias e Interior recuerda la necesidad de adoptar las medidas preventivas correspondientes, así como de alertar o movilizar los medios y recursos disponibles en función de la situación, tal y como ha recogido Europa Press. 