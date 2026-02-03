La DGT vuelve a implantar restricciones a los vehículos pesados por la nieve en Ourense y Lugo

A pesar de que no hay carreteras principales cortadas, las nevadas sí condicionan el tráfico en Galicia en estos momentos, concretamente, el alusivo a los vehículos pesados, sobre los que se han implementado algunas restricciones.

Según ha informado la DGT y ha recogido Europa Press, se ha restringido la circulación de vehículos pesados en la carretera LU-633, entre Pedrafita y Queixadoiro y en la OU-536, entre Coruxas y Vilariño Pequeno. En dichas vías, la velocidad está fijada en 60 kilómetros por hora.

Del mismo modo y debido a las nevadas, se ha establecido la prohibición de adelantamiento en ambos sentidos para los vehículos pesados en Lugo, en la N-6, entre Pedrafita do Cebreiro y A Pía y en la A-6, entre Pedrafita do Cebreiro y Doncos.

Por último, tampoco podrán adelantar estos vehículos en la A-52, en Ourense, entre San Lourenzo y A Canda.