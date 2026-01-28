Ofrecido por:
La Xunta impulsa un plan pionero en Europa para llevar cobertura móvil a 210 núcleos rurales aislados
El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha subrayado la inversión de 10,6 millones de euros destinada a construir 68 torres en 48 concellos que mejorarán la cobertura en 55 municipios
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado este miércoles que Galicia ha desarrollado en los últimos años un proyecto pionero en Europa para ampliar la red de telefonía móvil y dotar de cobertura e internet a 210 núcleos aislados del rural en los que residen más de 5.000 personas.
"Vamos a garantizar el acceso a los servicios básicos hasta donde permita la técnica, y las telecomunicaciones son hoy en día un servicio fundamental", ha señalado durante su visita a la nueva torre de telefonía instalada en el municipio ourensano de Leiro y que permite dar cobertura a 104 vecinos de los núcleos de Paredes y Sá.
Rueda ha subrayado la inversión de 10,6 millones de euros destinada a construir 68 torres en 48 concellos y a ejecutar la acometida eléctrica necesaria para acercar el servicio a la ciudadanía. Estas actuaciones mejorarán la cobertura en un total de 55 municipios gallegos.
La extensión de la red ha sido posible gracias a la colaboración entre la Xunta, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y Vodafone España: los concellos cedieron terrenos e identificaron los puntos con problemas de cobertura, la entidad pública Retegal habilitó las infraestructuras y Vodafone dotó la red de servicio.
La iniciativa se enmarca en la apuesta por consolidar el rural como espacio de oportunidades para vivir e invertir, y se apoya en el permiso otorgado por la Comisión Europea, que incorporó el proyecto como referencia en las Directrices de ayudas estatales para redes de banda ancha aprobadas en 2023; Galicia fue, además, la primera comunidad en recibir una línea de ayudas europea para ampliar su red de telefonía.