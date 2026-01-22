Activan la alerta por nieve en Ourense y se suspenden las clases en zonas del interior de Galicia

La borrasca Ingrid se acerca a Galicia y desde las administraciones se están comenzando a tomar medidas para tratar de paliar lo más posible los efectos que provocará en mar y tierra.

Si en la costa gallega, está decretada la alerta roja por viento y oleaje para este viernes, en el interior de Pontevedra, en varios puntos de Lugo y en toda la provincia de Ourense se espera una gran nevada, especialmente en la última. De hecho, la Subdelegación del Gobierno en Ourense ha activado la Fase de Alerta del Plan Invernal de Estradas, con "especial atención" en A Gudiña y A Canda.

La alerta ha sido activada alrededor de las 11:30 horas de este jueves, en base al aviso naranja por nevadas emitido por la Agencia Estatal de Meteorología, y "durará previsiblemente hasta el sábado 24 de enero a las 23:59 horas".

El Subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, ha recomendado "evitar desplazamientos innecesarios", "moderar la velocidad", "viajar con el depósito lleno", "atender a las indicaciones" de Guardia Civil y demás autoridades y, de tener que utilizar el vehículo, "llevar neumáticos de invierno o cadenas".

Además, ha informado de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, cuenta en Ourense con 22 máquinas quitanieves, 4.424 toneladas de sal y más de 110.000 litros de salmuera, operativas desde el 1 de noviembre de 2025 y hasta el 30 de abril de 2026.

Sin clases y sin deporte

Por su parte, la Xunta ha suspendido para este viernes las clases y el transporte escolar en los centros educativos y en las escuelas infantiles de toda la provincia de Ourense, así como en las zonas de montaña, sur y centro de Lugo, y en el interior de Pontevedra.

La alerta roja en zonas costeras de A Coruña y Pontevedra también ha llevado a suspender las actividades en el exterior de los centros educativos de las zonas noroeste, oeste y suroeste de la provincia de A Coruña, Mariña de Lugo y en las zonas de Rías Baixas y Miño en la provincia de Pontevedra.

Mañana viernes no habrá clase en:

Los 92 municipios de la provincia de Ourense

de la provincia de Ourense 27 concellos de Lugo centro : Abadín, Begonte, Castroverde, Cospeito, Guitiriz, Láncara, Meira, Muras, Antas de Ulla, Castro de Rei, O Corgo, Friol, Guntín, Lugo, Monterroso, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Paradela, O Páramo, A Pastoriza, Pol, Rábade, Sarria, Xermade, Portomarín, Riotorto, e Vilalba.

: Abadín, Begonte, Castroverde, Cospeito, Guitiriz, Láncara, Meira, Muras, Antas de Ulla, Castro de Rei, O Corgo, Friol, Guntín, Lugo, Monterroso, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Paradela, O Páramo, A Pastoriza, Pol, Rábade, Sarria, Xermade, Portomarín, Riotorto, e Vilalba. 14 concellos de Lugo Montaña : Baleira, Becerreá, Folgoso Do Courel, O Incio, Negueira de Muñiz, Pedrafita do Cebreiro, Samos, Baralla, Cervantes, A Fonsagrada, Navia de Suarna, As Nogais, Ribeira de Piquín e Triacastela.

: Baleira, Becerreá, Folgoso Do Courel, O Incio, Negueira de Muñiz, Pedrafita do Cebreiro, Samos, Baralla, Cervantes, A Fonsagrada, Navia de Suarna, As Nogais, Ribeira de Piquín e Triacastela. 11 concellos de Lugo Sur : Bóveda, Chantada, Pantón, Quiroga, O Saviñao, Taboada, Carballedo, Monforte de Lemos, A Pobra do Brollón, Ribas de Sil y Sober.

: Bóveda, Chantada, Pantón, Quiroga, O Saviñao, Taboada, Carballedo, Monforte de Lemos, A Pobra do Brollón, Ribas de Sil y Sober. 16 concellos del interior de Pontevedra: Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

Además, se suspenden también las actividades deportivas federadas, las del programa 'Xogade' y las que se realicen en el mar. Los concellos afectados según las previsiones de los órganos predictores pueden consultarse en la web 'Deporte Galego'.

Ante las nevadas, se recomienda evitar los viajes en automóvil siempre que no sean necesarios y llevar siempre el depósito lleno. También se aconseja usar la ropa y calzado apropiados, evitar que personas mayores salgan a la calle y tener a mano linternas y cadenas.

En el caso del mar, la Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, esto es, diques, rompientes y paseos marítimos. Además, apela a extremar las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y a que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.