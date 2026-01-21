Acuerdo UE-Mercosur: Los ganaderos gallegos reciben "positivamente" que la Eurocámara vaya a denunciar

Hoguera de manifestantes de la tractorada que rodea la Muralla de Lugo, frente a la Delegación de la Xunta de Galicia en Lugo. Carlos Castro - Europa Press

Ganaderos y agricultores gallegos han recibido "positivamente" la decisión del Parlamento Europeo de denunciar el acuerdo UE-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por dudas sobre su compatibilidad con el Derecho comunitario.

Esto supone que se suspenda el proceso de ratificación en la práctica, pero no necesariamente su aplicación provisional, que depende de la Comisión Europea.

En Lugo, donde las protestas encadenan ya su décimo día, la noticia fue acogida con "mucha alegría" por los manifestantes, en un contexto de cansancio y de necesidad de volver a atender las explotaciones. Cerca de 150 tractores se mantienen desde el 12 de enero ocupando uno de los carriles de la Ronda da Muralla y, al menos una vez al día, se realizan movilizaciones que provocan problemas de tráfico en la ciudad.

Las entidades convocantes, Agromuralla y Gandeiros Galegos da Suprema, aguardarán a la reunión que como cada jornada está prevista a partir de las 22.00 horas para decidir si continúan o reformulan las protestas, barajando ya acciones puntuales que retiren los tractores de las calles. Consideran "esperanzadoras" las noticias que llegan desde Bruselas, aunque advierten de que el escenario sigue abierto por la posibilidad de una aplicación provisional del pacto.

En Ourense, el portavoz de las protestas y ganadero de Maceda, Miguel Gómez, avisa de que van "a seguir protestando", aunque analizarán con los participantes el futuro de las movilizaciones. "Esto no está ganado", afirma, si bien considera "un gran logro" el paso dado en Bruselas y subraya el peso de la presión social en España y Europa.

Además, recuerda otras reivindicaciones del sector, como la vacunación contra la enfermedad nodular o la futura PAC, y reclama una reunión con un cargo del Ministerio: "Hasta que no tengamos esa reunión no nos vamos a mover".

Riesgo de aplicación provisional

Desde Unións Agrarias también valoran "positivamente" esta decisión y defienden que, en un acuerdo de este alcance, el control jurídico "no solo es razonable, es imprescindible", insistiendo en que la "seguridad jurídica" es una garantía y no un obstáculo.

El sindicato recuerda que se abre ahora una fase de espera hasta el dictamen del TJUE, con posibles efectos que van desde frenar el acuerdo tal como está hasta permitir que avance con cambios, pero alerta de que la ratificación quede frenada no impide una aplicación provisional, lo que a su juicio incrementa la inseguridad para los sectores más expuestos y exige medidas para evitar que el pacto entre en vigor "en la práctica" sin una base jurídica clara.

Votación ajustada

La Eurocámara dio luz verde a pedir un dictamen al TJUE con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, en una propuesta promovida por la izquierda europea; en cambio, decayó una segunda iniciativa similar avalada por la ultraderecha de Patriotas por Europa, rechazada por 225 votos a favor, 402 en contra y 13 abstenciones.

Para Agromuralla, someter el tratado a la justicia europea es un "paso necesario que ya se tenía que haber dado", según su presidenta, Noelia Rodríguez, que ha defendido que "la perspectiva jurídica" es "imprescindible" ante normativas "muy diferentes".

Dudas jurídicas

Entre las dudas jurídicas que la Eurocámara quiere que aclare Luxemburgo figura el mecanismo de reequilibrio, que permitiría a países de Mercosur impugnar legislación europea que consideren perjudicial para sus exportaciones, por posible choque con la autonomía regulatoria de la UE.

También cuestionan la decisión de la Comisión de fragmentar el acuerdo en un pilar político y otro comercial, lo que facilitaría la entrada en vigor provisional del componente comercial sin ratificaciones nacionales, y el modo en que Bruselas logró la firma con mayoría cualificada pese al rechazo de varios países.