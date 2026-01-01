El primer bebé de Galicia de 2026 es de Ourense: se llama Coral y nació a las 00:00

El primer bebé de Galicia de 2026 es de Ourense SERGAS

Coral Conde Cid es el nombre de la primera bebé nacida en Galicia en el año 2026. La primera gallega ha nacido en el Complexo Hospitalario de Ourense a las 00:00 horas.

Así lo ha informado la Consellería de Sanidade en una nota de prensa, en la que ha detallado que Coral ha nacido con un peso de 2.9 kilogramos y es hija de Iria Andrea Cid y de Yago Conde.

La segunda en nacer en Año Nuevo fue Valeria, en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo a las 00:38 horas. Es hija de Purificación y Julián, y ha llegado al mundo con un peso de 3,88 kilogramos.

Coral, primera bebé de Galicia en 2026 junto a sus padres Consellería de Sanidade

El tercer nacimiento de Galicia del año 2026 ha tenido lugar en el Hospital Público da Mariña. Allí, nació Lucan Mikiel Moreira a las 00:49 horas, hijo de Gilsa Pereira. El bebé pesó 3,3 kilogramos, según han indicado desde el Sergas.