PPdeG pregunta al Gobierno sobre el traspaso de la AP-68 a Navarra: ¿Y la AP-9 a Galicia?

Los diputados gallegos del PP en el Congreso han registrado una pregunta al Gobierno para conocer las razones por las que sí traspasa la AP-68, que discurre entre Bilbao y Zaragoza, a Navarra, pero en cambio no hace lo mismo con Autopista del Atlántico, la AP-9, a Galicia.

"Sorprende ver como el Gobierno de Pedro Sánchez y de Óscar Puente negocia y llega a un acuerdo en esta materia con un gobierno foral presidido por una militante socialista, pero se viene oponiendo abiertamente a negociar con la Xunta la transferencia de la titularidad y competencias de la AP-9 a Galicia", aseguran los populares.

Además, añaden que "no solo se niega a reunirse para negociar, sino también se boicotea descaradamente la tramitación en el Congreso de los Diputados de la Proposición de Ley Orgánica (PLO) de transferencia de la titularidad y competencias de la autopista del Atlántico (AP-9) a la Comunidad de Galicia".

Los populares recuerdan que se trata de una iniciativa unánime del Parlamento de Galicia que el 11 de junio de 2024 fue tomada en consideración y se dispuso a encomendar el dictamen sobre la misma a la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, así como que se tramitase por el procedimiento de urgencia.

El diputado Celso Delgado considera que se "está produciendo un nuevo agravio a Galicia" toda vez que el Gobierno "negocia transferencia y traspasos con las comunidades de un signo político afín, como Navarra gobernada por el PSOE, con el apoyo de Bildu".

"Hay suficientes precedentes de que sí hay voluntad política de transferir y negociar pero una vez más el gobierno del señor Sánchez, Óscar Puente y Besteiro en Galicia maltratan a nuestra comunidad y no lo vamos a permitir", ha avisado.

Por esto, se preguntan por los motivos para no acordar el traspaso de la AP-9 con la Xunta y si el Gobierno "cesará" en su "actitud boicoteadora" de la tramitación en el Congreso de la Proposición de Ley Orgánica (PLO) de transferencia de la titularidad y competencias de la autopista del Atlántico (AP-9) a la Comunidad Autónoma de Galicia.