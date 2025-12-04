Confirmado por la Xunta: reforzará las batidas de jabalí en 5 zonas de Galicia para prevenir la peste porcina

España ha activado la alerta tras notificarse casos de peste porcina africana (PPA), con un aumento de positivos después de 31 años libres de la enfermedad. El brote se confirmó en dos jabalíes silvestres encontrados muertos el pasado 26 de noviembre en Ballaterra (Barcelona).

La peste porcina africana está catalogada por la Unión Europea como una enfermedad de categoría A, lo que obliga a los Estados miembros a aplicar medidas para su control. En este contexto, la Xunta de Galicia también ha anunciado que adoptará actuaciones específicas ante esta situación.

La Xunta toma medidas ante los casos de PPA en Cataluña

El Gobierno de Alfonso Rueda ha confirmado que incrementará el número de batidas de jabalí en cinco zonas de Galicia donde se concentra un mayor número de explotaciones profesionales de cerdo. En concreto, se trata de las comarcas de A Limia (Ourense), O Deza (Pontevedra), Terra Chá (Lugo) y Betanzos (A Coruña).

Ante la detección de casos de peste porcina africana en Cataluña, la Xunta de Galicia aplicará esta medida preventiva, tal y como ha informado Europa Press. "Vamos a frenarlo. Es cierto que no somos dioses, pero que la sociedad tenga confianza", ha resaltado la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.

Vázquez ha tildado de "casi plaga" el avance del jabalí, antes de recordar que está declarada la emergencia cinegética en un 80% del territorio gallego, lo que implica que se puede cazar jabalíes todos los días de octubre a febrero, sin número máximo.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Roberto García, responsable de Unións Agrarias, se ha mostrado "seguro" de que la peste porcina africana "no va a llegar a Galicia". No obstante, otros portavoces de organizaciones agrarias no se muestran tan convencidos.

María Ferrerio, del Sindicato Labrego Galego, ha expresado su deseo de que "ojalá" no ocurra, mientras que el representante de Asaga, Francisco Bello, ha subrayado la "necesidad" de la caza por motivo de sanidad y también espera que la enfermedad no llegue a Galicia.

¿Qué es la peste porcina africana (PPA)?

La peste porcina africana es una enfermedad altamente contagiosa causada por un virus de la familia Asfarviridae, género Asfivirus. Aunque no representa ningún peligro para la salud humana, es altamente letal para cerdos y jabalíes, con un índice de mortalidad que puede alcanzar el 100%.

"Dado que la carne de cerdo es una de las principales fuentes de proteína animal, al representar más del 35% de la ingesta mundial de carne. Esta enfermedad supone un grave problema para la seguridad alimentaria en todo el mundo", advierte la Organización Mundial de la Sanidad Animal (Woah).

En estos momentos, el Gobierno central y las comunidades autónomas trabajan codo a codo frente a la peste porcina. Por ahora, los avisos positivos ascienden a nueve, todos ellos en el municipio de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).