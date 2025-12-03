El Gobierno inicia el pago de las ayudas a agricultores y ganaderos de Galicia afectados por los incendios

Efectivos aéreos de los bomberos durante las labores de extinción del incendio de Avión, a 25 de agosto de 2025, en Avión, Ourense (España). Adrián Irago / Europa Press

El Gobierno ha comenzado hoy el pago de más de 4,9 millones de euros a agricultores y ganaderos de Galicia afectados por los incendios registrados este verano.

Esta actuación forma parte de un paquete estatal de ayudas directas que asciende a 27,8 millones de euros y que beneficiará a 9.679 profesionales del sector primario en toda España. Los destinatarios recibirán un aviso en su teléfono móvil con la confirmación del ingreso en sus cuentas bancarias.

Las ayudas contemplan dos líneas principales: compensaciones por la pérdida de renta en explotaciones dañadas y un refuerzo del apoyo al coste del seguro agrario, cuyo porcentaje de subvención se eleva hasta el 70 % del precio de la póliza.

En total, 21,5 millones de euros se destinan a cubrir pérdidas de renta, con más de 4 millones para Galicia, y otros 6,3 millones a la mejora del seguro agrario, de los que más de 965.000 euros corresponden también a beneficiarios gallegos. Toda la información detallada está disponible en la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Con este pago, el Ministerio destaca que cumple el compromiso adquirido por el ministro Luis Planas de abonar las ayudas antes de final de año, con el objetivo de facilitar que las explotaciones puedan hacer frente a los gastos derivados de los incendios, independientemente de las indemnizaciones de los seguros.

"El Gobierno de España cumple con Galicia", ha declarado Planas, que ha reiterado la "muestra clara del compromiso del presidente Pedro Sánchez y del ministro de Agricultura de estar al lado de nuestro rutal cuando más lo necesita". "Son recursos que llegan a la cuenta de quien trabaja la tierra, de quien sostiene la economía de nuestras comarcas", ha añadido.

El total de beneficiarios únicos asciende a 9.679, incluidos los jóvenes agricultores y ganaderos que hayan iniciado actividad en 2025 en zonas afectadas y que recibirán una ayuda fija de 1.500 euros.