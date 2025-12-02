El TSXG avala el derribo del muro que Feijóo construyó en su antiguo chalé de Moaña (Pontevedra)

El Tribunal Superior de Xustizza de Galicia (TSXG) ha avalado el derribo del muro de cierre del antiguo chalé del expresidente de la Xunta y presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, en Moaña (Pontevedra). Así, ha desestimado el recurso de apelación presentado por el actual dueño de la casa y confirma la sentencia del Juzgado de Pontevedra.

Los magistrados explican que el Concello de Moaña concedió licencia en 2017 para la ocupación temporal de espacio público y la construcción del muro por motivos de seguridad. Esta se otorgó bajo la condición de que el entonces presidente autonómico fuese titular del inmueble.

Tras la venta de la vivienda, en 2021, el gobierno local ordenó al actual propietario la demolición del muro, argumentando que excedía la altura permitida y ocupaba espacio de cesión municipal. "Se había producido un cambio de titularidad y habían desaparecido las causas que motivaron la concesión de la licencia de obra para su construcción", explican los jueces del TSXG en el fallo.

Además, subrayan que el muro "vulnera la normativa urbanística del ayuntamiento", pues es "ilegal, no solo por altura, sino por ocupación de espacio de cesión". Asimismo, destacan que no encuentran "motivo alguno para mantenerlo con base a una hipotética situación de seguridad".

Al respecto, advierten al actual propietario de la casa de que "debería plantearse como una nueva solicitud del ahora apelante y una nueva valoración en informes de los órganos correspondientes que adecuara el caso a su situación personal". La resolución no es firme, contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.