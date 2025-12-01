La Xunta de Galicia reforzará la contratación de personas desempleadas para la prevención de incendios

Bomberos trabajan en las tareas de extinción del incendio forestal en Cervo, el pasado mes de noviembre. Carlos Castro - Europa Press

La Xunta de Galicia ha anunciado que de cara a 2026 reforzará los apoyos a las entidades locales para la contratación de personas desempleadas en el ámbito de la prevención de incendios.

El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha avanzado que el programa 'Galicia Suma Talento: Rural Activo' estará dotado con 20 millones el año que viene y contará con "un nuevo enfoque" en las ayudas, que incluirán novedades, como apoyos para la contratación de personas coordinadoras municipales de prevención de incendios que, en este caso, podrán rondar los 26.300 euros por persona contratada.

Según Rueda, "se busca fortalecer la planificación y eficacia de los trabajos de prevención de incendios forestales" y la persona coordinadora, que podrá ser ingeniero/a de montes, ingeniero técnico/a forestal y similares, se encargará "de guiar, con base en esa planificación autonómica, el trabajo de las personas que se contraten al amparo de esta iniciativa".

Además, se asignará un contrato adicional para desarrollar estas labores de coordinación a todos los ayuntamientos adheridos al convenio de colaboración entre la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) en materia de prevención y defensa contra los incendios forestales.