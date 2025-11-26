Villa de Pitanxo: la armadora reivindica que el barco estaba "en perfectas condiciones"

La armadora del 'Villa de Pitanxo', Pesquerías Nores Marín, ha reivindicado que el barco estaba "en perfectas condiciones de navegabilidad". Esta semana se ha conocido la firmeza de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra, que condenó a tres aseguradoras a pagarle a la empresa 5,1 millones de euros por el naufragio.

En un comunicado emitido por los abogados de la compañía y recogido por Europa Press, la armadora subraya que la sentencia se apoya en una "larga serie de documentos y pruebas, testificales y periciales", incluyendo la declaración del inspector de buques de la Capitanía Marítima de Vigo, que inspeccionó el buque para la renovación de certificados justo antes de la marea del siniestro.

A su juicio, todo ello pone de manifiesto "la falta de base de las conclusiones establecidas en el informe (de la CIAIM) así como que el pesquero estaba en perfectas condiciones de navegabilidad, que no existían obras no autorizadas ni sobrecarga, los calados eran correctos y en el momento del siniestro no había hielo".

Hace un mes se conoció dicho informe, elaborado por la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), que concluyó que el Pitanxo navegaba "sobrecargado". También señalaba al capitán, Juan Padín, por dar la orden de evacuación "muy tarde".

El pesquero gallego 'Villa de Pitanxo' naufragó en aguas de Terranova (Canadá) en febrero de 2022, dejando 21 fallecidos y tres supervivientes. La investigación de los hechos se judicializó al observarse versiones contradictorias de lo ocurrido en los relatos de las tres personas que lograron salir con vida del hundimiento. Ahora, la Audiencia Nacional ultima la instrucción de la causa después de publicarse el documento de la CIAIM.