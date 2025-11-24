Detenido en Cuba Martiño Ramos, el profesor ourensano buscado por agredir sexualmente de una alumna

El profesor gallego Martiño Ramos Soto ha sido detenido este lunes en Cuba, tras haber sido incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados por las autoridades españolas. El también exlíder de En Marea fue condenado a 13 años de prisión por violación y abusos a una de sus alumnas desde que ella tenía al menos 12 años, recurriendo a prácticas sádicas.

Según han confirmado a Europa Press fuentes policiales y del Ministerio de Interior, las autoridades cubanas han comunicado a España este lunes por la tarde el arresto de Martiño Ramos. La Policía Nacional había pedido en las últimas horas a Cuba que extremara las medidas de vigilancia sobre Martiño Ramos Soto, sobre el que pesaba una orden internacional de detención desde el 31 de octubre.

Como adelantó EL ESPAÑOL, el fugitivo huyó de España en julio, antes de que el 16 de septiembre la autoridad judicial emitiera una orden de búsqueda nacional para que ingresara en prisión. La búsqueda de Martiño Ramos ha sido muy mediática por abusar de una menor con prácticas sádicas en Ourense, donde fue militante de la formación En Marea.

La Policía Nacional confirmó este lunes el paradero del condenado e informaron que pidieron "inmediatamente" la extradición, trámite abordado por el Ministerio de Justicia. "Conseguimos rastrear que se había ido hasta Cuba y nos sorprendió por cómo lo había hecho, estaba planificado y utilizó medios técnicos", comentó el jefe de la sección de fugitivos de la Policía Nacional, Fernando González.

"A través de autoridades cubanas conseguimos confirmar que estaba allí y por eso procedimos a solicitar al juez competente la orden internacional de detención", añadió, recordando que con este país no existe acuerdo de extradición pero que se trabaja para que sea entregado a España, de ahí su publicación en la lista de los más buscados.