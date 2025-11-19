La Xunta insta al Gobierno a "que sea valiente" y "proceda ya" al rescate de la AP-9

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha instado al Gobierno central a "que sea valiente" y "proceda ya" al rescate de la AP-9.

"Cuanto más aplace esa decisión, más gravoso será para las arcas del Estado, más gravoso será para los bolsillos de los usuarios y más beneficioso será para las arcas de la concesionaria", ha afirmado en el pleno del Parlamento, según recoge Europa Press.

Ante una pregunta del grupo popular, la conselleira ha rechazado "permanecer impasible" ante lo que considera "un insulto" y "mentiras y agravios contra Galicia" por parte del PSOE y del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por "aplazar el debate" en el Congreso sobre este tema primero y después presentar enmiendas que lo "desvirtúan por completo".

En todo caso, ha aseverado que "urge ya que se constituya esa ponencia de la mesa del Congreso para que sean debatidas esas enmiendas presentadas por el Partido Socialista".