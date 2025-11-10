Ofrecido por:
La Xunta urge una reunión a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil para evitar afecciones al agua potable post fuegos
"La reunión también es necesaria porque, además, no disponemos de información sobre las actuaciones que se están llevando a cabo desde la Confederación Miño-Sil", ha explicado la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez.
La Xunta ha enviado una carta a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) para pedir una reunión "a la mayor brevedad" para evitar afecciones al suministro de agua potable en los concellos afectados por los incendios de agosto. La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha dado este paso tras reunirse el pasado 6 de noviembre con los alcaldes de A Rúa, Petín y Vilamartín de Valdeorras.
La carta, remitida por la conselleira al presidente del CHMS, José Antonio Quiroga, se incide en que "viendo la preocupación existente", urge la reunión porque "lo más importante es causar a los vecinos los menores perjuicios posibles". "La reunión también es necesaria porque, además, no disponemos de información sobre las actuaciones que se están llevando a cabo desde la Confederación Miño-Sil", ha agregado Vázquez.
Además, ha recordado a Quiroga que es "conocedor de que, desde un inicio, la Xunta actuó de forma rápida y diligente" en sus espacios de competencia, además de ponerse a disposición para "colaborar". "De hecho, el pasado 29 de agosto ya me dirigí a usted mediante otra carta, en la que lo emplazaba a fijar una fecha para celebrar una reunión. Es decir, mostramos desde un primero momento nuestra voluntad de cooperar", ha afirmado.
Vázquez reivindica que lo hecho por la Xunta tras los incendios fue "mucho y bueno" y ejemplifica con varias cuestiones, como el impulso de un plan de voluntariado que "abarcó incluso zonas de fuera" de su ámbito competencial. También ha incidido en que la Xunta firmó convenios "con 45 ayuntamientos, 35 de ellos ourensanos, por 5 millones de euros, para paliar los daños y bienes municipales y gastos de actuaciones ante el fuego".
"Preocupados, por tanto, por lo que está pasando, y porque consideramos que lo primero es proteger nuestra población y al medio natural, le solicito una reunión de coordinación en la que podamos plantear el trabajo desarrollado por la Xunta y conocer la labor hecha desde la Confederación", concluye.
Quiroga, por su parte, en una rueda de prensa celebrada en la mañana de este lunes dijo no tener constancia aún de que hubiese una petición de reunión por parte del Ejecutivo gallego. La carta tiene fecha de este 10 de noviembre, como subraya Europa Press. En todo caso, reiteró la voluntad de "colaborar" y ha defendido la labor hecha por este organismo.