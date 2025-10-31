Misterio en Namibia: fuentes oficiales no tienen constancia de la muerte de los tres marineros gallegos

Las claves nuevo Generado con IA Las autoridades de Namibia no han confirmado la muerte de tres marineros gallegos en un accidente de tráfico. Ni la Embajada de España en Namibia ni el Ministerio de Asuntos Exteriores tienen información sobre el supuesto accidente. El siniestro habría ocurrido en un taxi desde Windhoek a Walvis Bay, según fuentes no oficiales. Javier Touza, presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo, sostiene que el accidente fue confirmado por fuentes en Namibia.

La noticia saltaba a primera hora de la mañana: tres marineros mueren en un accidente de tráfico en Namibia. Horas más tarde, fuentes oficiales no tienen constancia del suceso en el que supuestamente fallecieron tres personas de O Morrazo, cuya identidad aún no ha trascendido.

Así informa Europa Press, que explica que la Embajada de España en el país remite a la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero este departamento hasta el momento no responde a la pregunta de si les consta que se produjese un accidente en el que fallecieron tres marineros de O Morrazo.

Como informaba Treintayseis esta mañana, el siniestro ocurrió cuando se dirigían en un taxi desde el aeropuerto de la capital, Windhoek, a Walvis Bay, donde iban a embarcar para participar en la campaña de la merluza negra. Una información que diversas agencias también corroboraron con el presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), Javier Touza.

Según su versión, el siniestro se habría producido cuando circulaban de noche, en la jornada del jueves, y en él también habría muerto el conductor de vehículo, natural de Namibia. Contactado nuevamente por Europa Press, Touza se reafirmó en que él tiene esos datos recabados por fuentes presentes en el país africano.