Abel Losada, sobre la sentencia de los peajes de la AP-9: "Es un varapalo al Gobierno de Rajoy"

El subdelegado del Gobierno en la provincia de Pontevedra, Abel Losada, ha señalado que la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a Audasa, concesionaria de la AP-9, a devolver los peajes cobrados durante las obras en el puente de Rande entre 2015 y 2018, es "un varapalo para el Gobierno del Partido Popular que presidió Mariano Rajoy".

Para Losada, también lo es para la concesionaria, pero ha criticado que miraron "para otro lado" y consintieron "lo que la justicia acaba de definir acertadamente como un abuso". Además, ha criticado que el PP "ahora se rasga las vestiduras pidiendo el traspaso a Galicia libre de cargas de una infraestructura que trató con criterios estrictamente comerciales siempre que tuvo responsabilidades de gobierno".

"Si Aznar privatizó la autopista hasta 2048, Rajoy consintió, incluso con complacencia, varios años de atascos kilométricos", ha añadido el subdelegado del Gobierno, que ha recordado que el expresidente, acompañado por Feijóo, "llegó a inaugurar las obras de Rande en 2017" cuando ni siquiera estaban finalizadas, y "los atascos continuaron todavía durante varios meses más".

"Por lo tanto, esta sentencia del Tribunal Supremo es otro fotograma más en esta película tragicómica del Partido Popular en todo lo que tiene que ver con la gestión de la autopista del Atlántico. Una película que continúa todavía con la grotesca escenificación que la Xunta y el Partido Popular realizan en el Congreso y el Senado, exigiendo justo lo contrario de lo que hacían cuando gobernaban", ha sentenciado Abel Losada.