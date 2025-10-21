La declaración de herederos de Castelao se podrá consultar en la Biblioteca Dixital de Galicia

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, durante su visita al Archivo Histórico Provincial de Pontevedra. JAVI CERVERA

La 'Declaración de heredeiros de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao' estará disponible para consultar por toda la ciudadanía en la Biblioteca Dixital de Galicia.

Así lo ha anunciado el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, que ha recordado que "ya está siendo custodiada en el Archivo Histórico Provincial de Pontevedra", donde puede ser consultada por investigadores.

Según ha explicado el conselleiro durante su visita al Archivo Histórico, esta entidad, dependiente de la Xunta, es la encargada de conservar la declaración después de que este documento fuese entregado a la administración pública por el Xulgado de Primeira Instancia número 1 de Pontevedra.

Una "importante aportación" para la recta final del 'Ano Castelao', con motivo del 75 aniversario del fallecimiento intelectual galleguista, tal y como ha celebrado López Campos, que ha estado acompañado por el director xeral de Cultura.

El titular de departamento autonómico también ha incidido en la importancia de poder contar con este documento para "seguir con la investigación y aportación de más datos alrededor de la figura de uno de los personajes más singulares de la historia política y cultural de la Galicia contemporánea".

Así, considera que su custodia y conservación debe hacerse en el Archivo Histórico Provincial de Pontevedra, donde podrá ser consultado "siguiendo el más riguroso protocolo establecido para este tipo de documentos".