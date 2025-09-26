El BNG pide a Bruselas acceso a la documentación del procedimiento de infracción de la prórroga de la AP-9

Miranda (BNG) denuncia ante Bruselas el "reiterado incumplimiento" de la Xunta de la ampliación de la Red Natura 2000 LAURIE DIEFFEMBACQ - Archivo - Europa Press

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha reclamado a la Comisión Europea acceso a la documentación del procedimiento de infracción abierto por la prórroga de la autopista AP-9.

En un comunicado recogido por Europa Press, los nacionalistas han explicado que, después de trasladar a la Defensora del Pueblo Europeo, Teresa Anjinho, las dificultades impuestas por Bruselas para poder disponer de los documentos, ahora han vuelto a presentar una pregunta a la Comisión para conocer la información sobre el procedimiento abierto por la prórroga ilegal de la AP-9.

Así, pide poder disponer de la respuesta dada por el Gobierno español al dictamen que emitió Bruselas en julio en el que solicitaba a España que respetase las normas de la Unión Europea en materia de contratación pública.

"Es muy grave que la Comisión impida el acceso a la documentación", ha criticado Miranda, recordando que este procedimiento de infracción fue abierto en 2021 contra España por la prórroga de la gestión de la AP-9.

"Consideramos que hay un interés público porque los gallegos estamos pagando por una autopista que es de las más caras de Europa", ha defendido Ana Miranda, asegurando que los ciudadanos tienen derecho a saber qué está decidiendo la Comisión y los plazos para que se liberalice dicha carretera.